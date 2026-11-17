Одну з металевих арок Кримського мосту та автомобільний проліт під нею повністю знищено. Про це заявили в СБУ, підтвердивши власну спецоперацію. Тривала вона близько місяця й складалася із семи етапів, а по автомобільній частині відпрацювали ракетами-дронами "Паляниця".

Повністю знищеними виявилися одна з металевих арок Кримського мосту та автомобільний проліт під нею. Про результати багатоетапної спецоперації повідомили в Службі безпеки України, яка розробила і провела її разом з іншими складовими Сил оборони.

Автомобільною частиною, за оцінкою Генерального штабу, тепер не проїде жодна машина. Залізнична гілка ще стоїть, однак уже з пошкодженою аркою.

Як готували удар

Тривала операція близько місяця й складалася із семи етапів, повідомили в СБУ. Спершу разом із Силами оборони системно вибивали російську протиповітряну оборону, і лише після цього почалися безпосередні удари по мосту. Частину з них Служба безпеки провела самостійно, а на фінальній стадії до неї долучилися інші складові Сил оборони.

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У Генштабі описують підготовку схоже: кілька тижнів поступово знешкоджували системи ППО, засоби радіоелектронної боротьби та радіолокацію, щоб завдати завершального комплексного удару засобами ураження українського виробництва.

По автомобільній частині відпрацювали спецпризначенці "Альфи" – ракетами-дронами "Паляниця", після чого проліт обвалився у воду.

Яку зброю застосували

У СБУ перелічили озброєння українського виробництва, задіяне під час спецоперації: "Dovbush", "Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", "Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламінго" та "Р-360 "Нептун".

"Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст – один із найзахищеніших об'єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні", – наголосили в Службі безпеки.

Саме Керченським мостом, зазначають у Генштабі, на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад – це була головна артерія постачання.

Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську, тепер черга дійшла до Керченського, і сухопутних шляхів до Криму в російських військ залишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом, наголошують у відомстві, означає, що угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати.

Свої дії Сили оборони пояснюють правом на самооборону, гарантованим статтею 51 Статуту ООН. Ідеться про руйнування воєнно-економічного потенціалу противника та примус Росії припинити збройну агресію.

Четверте ураження мосту

Нинішня операція стала четвертою, під час якої Служба безпеки уражала переправу. У жовтні 2022 року на мосту підірвали вантажівку з вибухівкою, у липні 2023-го по опорах відпрацювали морські дрони Sea Baby, а в червні 2025-го опори замінували – вибух тоді пролунав під водою.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 листопада Сили оборони атакували Кримський міст, унаслідок чого обвалилися проліт завдовжки 270 метрів і арка автомобільної частини. Президент Володимир Зеленський назвав цю атаку безпрецедентною операцією у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі.

Також повідомлялося, що кадри прольоту ймовірної крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та момент влучання в міст поширили OSINT-канали. У Росії наслідки двох ударів поспіль описують значно стриманіше – Слідчий комітет повідомив лише про "пошкодження конструкції" й відкрив справу про теракт.