Президент Володимир Зеленський подякував українським підрозділам і виробникам зброї, які брали участь в операції з ураження Кримського мосту. У вечірньому зверненні він заявив, що Україна продовжить проводити операції у відповідь на російську агресію.

Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на російські удари по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Будуть і інші наші операції — операції у відповідь на російську агресію", — заявив президент.

За словами глави держави, Україна неодноразово закликала Росію припинити удари по українських містах, селах, енергетичних об'єктах, залізниці та суднах із зерном. Однак, як зазначив президент, РФ продовжує ескалацію.

"Ми давно говорили Росії, що досить бити по мостах, по містах і селах, по енергетиці, по залізниці, по суднах із зерном. Досить війни. Але щоразу Росія обирає нову ескалацію. Тож українські ракети, українські дрони знову досягли ключової російської воєнної артерії на півдні", — сказав Зеленський.

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Президент окремо відзначив бійців Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ та подякував усім українським виробникам, чиє озброєння використали під час операції.

Яку українську зброю використали під час операції

У зверненні Зеленський перелічив низку безпілотників і ракет, задіяних під час ураження мосту. Серед них:

Dovbush;

"Вендета";

Da Vinci,

Ruta;

"Січень";

Mich-2000,

"Паляниця";

Ан-197 – це реактивна версія дрона "Лютий";

FP-1;

FP-5 "Фламінго";

"Нептун".

Президент повідомив, що операція проти Кримського мосту була частиною тривалої роботи СБУ та Генерального штабу ЗСУ. За його словами, вона складалася із семи етапів і тривала кілька тижнів. На попередніх етапах українські військові уражали російські системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та інші об'єкти.

Як раніше писав Фокус, СБУ та Генштаб розкрили деталі багатоступеневої операції проти Кримського мосту, яка, за словами президента, тривала кілька тижнів.

Також ми писали, що дрони Da Vinci та ракети Ruta виробляє французька компанія Destinus, яка заснована колишнім росіянином. Він пишається, що допомагає ЗСУ.