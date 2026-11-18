Рух залізничною частиною Кримського мосту відновили. З потягу зняли відео на тлі місця, де раніше були арка та дорожній проліт автомобільної частини. Ця частина мосту була зруйнована українською крилатою ракетою "Фламінго" 17 листопада.

З потягу, що рухається залізничною частиною Кримського мосту, зафіксували на відео зруйновану автомобільну частину переправи після ударів. На кадрах уже немає ні арки, ні дорожнього прольоту автомобільної частини, а на їхньому місці – пролом. Про це повідомляє Exilenova+.

Попри потужні вибухи та масштабні руйнування сусідньої автомобільної ділянки, залізничне сполучення працює. Отже, логістичний зв'язок через Керченську протоку відновлено частково. Офіційних повідомлень російських перевізників про графік руху потягів поки не з'являлося.

Footage shows a train crossing the rail section of the Crimean Bridge after the attack. The video shows that the arch and a span of the road bridge are both gone. Despite the powerful explosions and extensive damage to the adjacent road bridge, rail traffic has resumed, partially restoring the logistics link across the Kerch Strait. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 18, 2026

Новий удар по переправі стався в ніч проти 17 листопада. Повітряну атаку підтвердила окупаційна влада, а президент Володимир Зеленський повідомив, що йшлося про комплексну операцію з використанням дронів і ракет різних типів — зокрема "Фламінго", "Нептунів", "Рут" та FP-2.

Видео дня

Зранку з тимчасово окупованої території Криму з'явилися кадри наслідків: обвалилася 200-метрова секція, призначена для руху автомобілів.

Напередодні, 16 листопада, міст уже зазнав удару. Тоді в мережі аналізували кут відхилення арки, на якій трималася ця сама ділянка для проїзду машин.

Раніше повідомлялося, що через удар Сил оборони споруду вивели з ладу до гіпотетичного кінця війни, пояснював аналітик. За його оцінкою, росіяни втратили прохід в Азовське море та можливість заробляти на туристах.

Також повідомлялося, що кадри прольоту ймовірної крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та момент влучання в міст поширили OSINT-канали. У Росії наслідки двох ударів поспіль описують значно стриманіше — Слідчий комітет повідомив лише про "пошкодження конструкції" й відкрив справу про теракт.