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Думки

Вибори у США — ще не все: 10 чинників, здатних погубити світ

На виборах у США світ клином не зійшовся — після них нікуди не дінеться ціла низка проблем, що загрожують світу. Дипломат Валерій Чалий нагадує 10 найважливіших із них.

Валерiй Чалий
Валерiй Чалий
Дипломат, політик
eye 87
сша, вибори, трамп, гаррiс
Фото: Getty Images | Після виборів у США світ залишиться з великою кількістю проблем
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Розвиток геополітичної ситуації у світі залежить не стільки від результатів виборів у США, як від багатьох інших ключових факторів, серед яких:

  1. Здатність Європейського Союзу та європейської частини НАТО (включно з Україною) швидко перебрати на себе (що Україна вже зробила) більшу частку відповідальності за європейську безпеку в умовах зменшення донорства США.
  2. Готовність і спроможність істеблішменту США повернути єдність стосовно національних інтересів своєї країни та ключових пріоритетів у зовнішній сфері.
  3. Динаміка економіки та технологічного й соціального розвитку Китаю та її збігу/незбігу з експансіоністськими цілями комуністичного керівництва.
  4. Швидкості деградації/посилення країн, які хочуть остаточно зруйнувати ще недавно більш-менш працюючу міжнародну систему та співіснування за правилами, не пропонуючи фактично нічого, крім гострих конфліктів чи повернення до двополюсного антагоністичного та конфронтаційного порядку існування міжнародної системи.
  5. Дати випробування/застосування після довгої паузи тактичної ядерної зброї та реакції на такий крок ключових світових гравців.
  6. Поява/не поява потужних національних та світових лідерів на тлі сьогоднішньої неадекватності багатьох керівників країн існуючим та потенційним загрозам й викликам та зростаючого впливу розкручених інформаційно осіб другого плану.
  7. Спроможність людей усвідомити загрози швидкої соціальної деградації (включно з провідними країнами) та популізму в його гіршому прояві.
  8. Усвідомлення/не усвідомлення всім людством планетарних загроз і пріоритету обʼєднання задля їх подолання чи недопущення, зокрема, потенційної катастрофи в умовах передачі все більшої відповідальності системам на основі штучного інтелекту, які динамічно розвиваються.
  9. Нездатність утриматись від гонитви озброєнь у космосі та розвʼязання третьої світової війни в кіберпросторі.
  10. Час прильоту несподіваного й потужного "чорного лебедя", який може перевернути всю піраміду викликів та загроз.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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