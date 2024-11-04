Вибори у США — ще не все: 10 чинників, здатних погубити світ

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Розвиток геополітичної ситуації у світі залежить не стільки від результатів виборів у США, як від багатьох інших ключових факторів, серед яких:

Здатність Європейського Союзу та європейської частини НАТО (включно з Україною) швидко перебрати на себе (що Україна вже зробила) більшу частку відповідальності за європейську безпеку в умовах зменшення донорства США. Готовність і спроможність істеблішменту США повернути єдність стосовно національних інтересів своєї країни та ключових пріоритетів у зовнішній сфері. Динаміка економіки та технологічного й соціального розвитку Китаю та її збігу/незбігу з експансіоністськими цілями комуністичного керівництва. Швидкості деградації/посилення країн, які хочуть остаточно зруйнувати ще недавно більш-менш працюючу міжнародну систему та співіснування за правилами, не пропонуючи фактично нічого, крім гострих конфліктів чи повернення до двополюсного антагоністичного та конфронтаційного порядку існування міжнародної системи. Дати випробування/застосування після довгої паузи тактичної ядерної зброї та реакції на такий крок ключових світових гравців. Поява/не поява потужних національних та світових лідерів на тлі сьогоднішньої неадекватності багатьох керівників країн існуючим та потенційним загрозам й викликам та зростаючого впливу розкручених інформаційно осіб другого плану. Спроможність людей усвідомити загрози швидкої соціальної деградації (включно з провідними країнами) та популізму в його гіршому прояві. Усвідомлення/не усвідомлення всім людством планетарних загроз і пріоритету обʼєднання задля їх подолання чи недопущення, зокрема, потенційної катастрофи в умовах передачі все більшої відповідальності системам на основі штучного інтелекту, які динамічно розвиваються. Нездатність утриматись від гонитви озброєнь у космосі та розвʼязання третьої світової війни в кіберпросторі. Час прильоту несподіваного й потужного "чорного лебедя", який може перевернути всю піраміду викликів та загроз.

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