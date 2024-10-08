Сигнал Запада для Путина: реальна ли формула "территории в обмен на членство Украины в НАТО"

Среди идей, которые сейчас активно обсуждают на Западе как возможные сценарии завершения горячей фазы российско-украинской войны — принятие Украины в НАТО по модели Западной Германии, сообщает Finаncial Times. Насколько реалистичным является такой сценарий, выяснял Фокус.

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О том, что западные партнеры, наблюдая за ситуацией на фронте, усиливают непубличное давление на Киев, предлагая рассмотреть варианты скорейшего завершения боевых действий, сообщает британская газета The Financial Times. Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, издание отмечает, что союзники начали обсуждать с Украиной схему окончания войны по принципу "территории в обмен на членство в НАТО". В частности, Киеву якобы предлагают отказаться от возвращения занятых российской армией территорий, а взамен стать полноценным членом Североатлантического альянса, на который будут распространяться его гарантии безопасности. Правда, только на те части страны, которые остались подконтрольными Киеву на момент прекращения боевых действий.

Согласно этому плану, признавать за Россией новые территории союзники не планируют, а их возвращение Украине предлагается осуществлять "дипломатическим путем в будущем". Один из западных дипломатов на условиях анонимности высказал мнение, что такая временная уступка территориями — "единственный возможный вариант для того, чтобы Украина стала членом НАТО".

Владимир Зеленский тем временем заявляет, что с партнерами ведется работа над предоставлением Украине гарантий надежного мира

Между тем экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях намекнул, мол, незавершенность войны и частичная оккупация территории Украины не обязательно означают, что союзники ни в коем случае не согласятся на полноценное членство Украины. Попутно он напомнил о ситуации Японии: предоставленные ей гарантии Соединенных Штатов не покрывают оккупированные Курильские острова. Так же только Западная Германия получила защиту Альянса после ее вступления в блок в 1955 году.

"Когда есть политическая воля, всегда есть способы найти решение. Но нужна какая-то линия, которая определит, когда задействуется ст. 5 Североатлантического договора, и Украина должна контролировать всю территорию до этой линии", — акцентировал бывший генсек НАТО.

Зеленский уверяет в гарантиях надежного мира

В Офисе президента, правда неофициально называют информацию Financial Times "бредом". Между тем похожие материалы вышли и в других западных изданиях. Так, одна из ведущих испанских газет El Pais на днях сообщила, что союзники оказывают давление на Украину с целью договориться об окончании боевых действий и организовать переговоры с Россией. Издание отметило, что "план победы", с которым Владимир Зеленский недавно ездил в США, был скептически воспринят как действующим президентом Джо Байденом, так и претендентами на Белый дом — демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. По данным El Pais, партнеры Киева все чаще размышляют о "прагматическом выходе из войны".

Зеленский тем временем заявляет, что с партнерами ведется работа над предоставлением Украине "гарантий надежного мира" и "долгосрочной безопасности" в соответствии с его Формулой мира и "без какой-либо торговли суверенитетом или территориями".

Со своей стороны, союзники, как пишет The Washington Post, собираются предложить "более конкретные шаги" к членству Украины в НАТО. Неназванный западный дипломат в разговоре с изданием отметил, что хотя вероятные предложения могут не полностью удовлетворить насущные потребности Киева, они все равно будут важным сигналом.

В Москве неофициальные сценарии урегулирования прокомментировали устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который отметил, что боевые действия закончатся "достижением всех поставленных РФ целей".

Украине будет трудно открещиваться от немецкого сценария

Комментируя Фокусу сценарий прекращения войны по модели Западной Германии, политолог Алексей Якубин отмечает следующее: "По моему мнению появление информации в Financial Times, а также заявления экс-генсека НАТО Столтенберга — это не просто так. Это перенос в публичную плоскость внутренней дискуссии, которая была и есть на Западе. И мне кажется, что ключевой аудиторией здесь является не столько Украина, сколько Россия. То есть, Запад, рассуждая о своей дальнейшей стратегии, действительно рассматривает вариант, чтобы Украина получила гарантии безопасности по схеме, которую в свое время имела Западная Германия, когда в НАТО вступает вроде бы вся территория, впрочем гарантии распространяются только на контролируемую. Я так понимаю, что сейчас для части западных элит — это вполне приемлемый вариант, но, судя по всему, дискуссия еще не завершена".

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Отвечая на вопрос о том, как на подобного рода дискуссии может отреагировать Кремль, эксперт констатировал: "С учетом того, что Путин ранее, возможно для оправдания, но одной из причин полномасштабного вторжения называл недопустимость расширения НАТО, в том числе и за счет Украины, сложно смоделировать реакцию Кремля, где решения фактически принимаются одним человеком. С украинской же властью этот кейс, частично, думаю, уже проговаривался и во время недавнего визита президента в Соединенные Штаты в том числе. Но опять же, мы до сих пор точно не знаем обо всем, что содержится в "плане победы", который Зеленский отвез Байдену. СМИ сообщали, что там также говорится о гарантиях безопасности. То есть, план также может быть частью этих дискуссий, которые начались вокруг путей прекращения войны".

В общем, говоря о немецком сценарии для Украины, Алексей Якубин сделал следующий акцент: "В случае с Германией это действительно сработало, но в конце концов все закончилось ослаблением Советского Союза и объединением двух Германий. Сейчас Германия входит в НАТО. По поводу Украины очевидно, что дискуссия еще продолжается, но если соответствующее решение будет одобрено на Западе, нам будет крайне сложно этому сопротивляться, поскольку Украина очень-очень зависима от разноплановой западной помощи. При таких раскладах нам придется вести дискуссию о том, как быстро и в каком формате это решение может быть реализовано".

Подчеркнув, что Украина сейчас находится в несколько асимметричной позиции по отношению к Западу, политолог подчеркнул: "Если Запад будет гнуть эту линию с немецким сценарием для Украины, обойти это нам не удастся. Впрочем, думаю, несколько прояснится ситуация после встречи в формате "Рамштайн", которую на уровне лидеров стран-участниц созвал Джо Байден".

Украина должна жестко отвечать на немецкий сценарий

Назвав модель Западной Германии для вступления Украины в НАТО ахинеей, политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Если говорить о Германии, то это была разделенная страна, а в случае с Российской Федерацией, мы имеем дело с откровенной оккупацией и нарушением международного права, которое со времен 1945 года также изменилось. Появление в западных СМИ публикаций на эту тему, по моему мнению, является попыткой продвинуть завуалированную украинскую капитуляцию, не более того. На самом деле следует понимать, что не существует опции отказа от территории для установления мира. Путин совершенно открыто заявляет, что отказ Украины от территорий, которые РФ провозгласила своими — это условие начала переговоров, но отнюдь не условие установления мира".

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Отметив, что во время переговоров Москва ожидает от Киева полной демилитаризации, а также отказа от суверенитета в части евроатлантической интеграции, эксперт добавил: "В этом смысле все эти так называемые немецкие сценарии — это попытка добиться мира, который на самом деле миром не является, за счет Украины. Впрочем, несмотря на то, что к такому сценарию, возможно, склоняются даже лидеры ведущих стран Запада, не думаю, что этот вариант является с одной стороны, единственным, с другой — доминирующим. Украине же на все эти истории следует отвечать предельно жестко — так, как на днях в одном из своих обращений ответил Зеленский, подчеркнув, что не может быть торговля территориями и суверенитетом условием для мирного процесса".

В целом, по убеждению Дмитрия Левуся, отказ Украины от вступления в НАТО является тем условием, на котором будет настаивать Кремль. Наряду с тем, предполагает политолог, Москву, возможно, и устраивал бы вариант предоставления Украине не приглашения в Альянс, а перспективы выдвижения такого приглашения после того, как будет установлен мир. Впрочем, такое развитие событий эксперт называет не иначе, как попыткой "обмануть Украину вторым "Будапештским меморандумом".