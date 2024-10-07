Выход из Угледара: пять важных вопросов об оставлении города ВСУ

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Потеря Угледара

1. Значение Угледара. Оборона Угледара — настоящий подвиг украинских воинов, которые два с половиной года наносили у Угледара россиянам потери во много раз выше наших и отбили два больших наступления в 22-м и 23-м годах. Город имел ключевое положение для контроля южного фланга сил обороны Украины на Донбассе, это была чрезвычайно выгодная позиция, господствующая высота, плотно застроенная, которая давала лучшие радиогоризонты для дронов и огневые позиции для всех видов вооружения.

2. Последствия. Угледар было выгодно удерживать. Потеря Угледара — поражение, которое будет иметь тяжелые стратегические последствия. Потерян важный укрепленный район, с большим количеством оборудованных позиций и минных полей. После этого враг будет "сворачивать" фронт и наступать на Великую Новоселку с востока и на Курахово с юга, и таких удобных рубежей обороны там уже нет. Фактически, нужно немедленно создавать новый рубеж обороны для прикрытия границ Днепропетровской и Запорожской областей с востока.

3. Когда надо было отходить из Угледара, был ли своевременным приказ и какие потери понесли наши воины?

Единственная трасса в город Угледар–Богоявленка была взята под огневой контроль врага 24 сентября, оккупанты вышли на расстояние 1400 метров до дороги. В этот момент командование ОТГ "Донецк" (полковник Луценко) должно было отдать приказ о плановом организованном отходе войск из города, поскольку деблокировать город не было сил. 26 сентября враг ударами дронов полностью закрыл возможности заезда в город. Тем не менее, командование ОТГ не отдало своевременный приказ на отход, а продолжало требовать "держаться". В ночь с 30 сентября на 1 октября командование 72-й бригады на собственную ответственность осуществило отход последних подразделений прикрытия из-за невозможности дальнейшего ведения обороны, что было осуществлено с потерями в результате плотного огня врага. За последние четверо суток обороны Угледара 72-я омбр потеряла в городе и на трассе отхода около 30 (тридцати) военнослужащих пропавшими без вести. На одной из позиций россияне захватили 5 военнослужащих, имена которых не установлены, и расстреляли их на месте, это зафиксировано нашим дроном.

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Почему не смогли отстоять Угледар: главная причина отступления из города

4. Каковы причины потери Угледара?

а) Отсутствие боеспособных резервов и боеспособного пополнения, чтобы восстанавливать потери наших войск и усиливать 72-ю механизированную бригаду, которая непосредственно обороняла город. Это ответственность командования ВСУ;

б) Преимущество врага в численности в 5 раз минимум — против 72-й механизированной бригады россияне, по официальной сводке Минобороны РФ о захвате города, сосредоточили 36, 37 мотострелковые, 5 танковую бригады, 40 бригаду морской пехоты, 430 мотострелковый полк, усиленных подразделениями 14 бригады спецназ. Плюс севернее 72-ю атаковала 57-я мотострелковая бригада и 139-й штурмовой батальон. То есть против одного нашего соединения, усиленного несколькими некомплектными и слабо вооруженными батальонами ТРО 125-й и 123-й бригад ТРО и боеспособным 1-м ОШБ "Да Винчи", которые к тому же не получали пополнений для покрытия потерь, наступало шесть соединений врага, усиленных спецназом и штурмовиками и которые постоянно пополнялись для продолжения наступления;

в) Слабая организация и взаимодействие в обороне, постановка задач без учета реальных возможностей и без оценки реальной боеспособности войск. Руководство ОТГ и ОСУВ не уделило внимания организации массированного применения дронов, РЭБ, РЭР, прикрытию войск от дронов противника, в комплексе с огневыми средствами. Тактическое положение Угледара и открытые пространства вокруг позволяли уничтожить наступающие группировки врага дронами во взаимодействии с другими средствами, максимально беречь жизнь пехоты, но подразделений дронов, которые могли бы обеспечить плотность и массированность ударов, высшее военное командование не сосредоточило, что не позволило компенсировать значительное преимущество врага в пехоте;

г) Отсутствие качественно организованных контратак. Долгое время на направление прорыва подбрасывали пехотные подразделения с низкой комплектностью и слабым вооружением из состава ТРО, которые не могли восстановить положение, а только героически приостанавливали наступление врага на некоторое время. Линейные батальоны 72-й не получали ни времени на восстановление боеспособности, ни подготовленное пополнение. Единственная штурмовая часть, которую командование ВСУ перебросило за последние четыре месяца на усиление 72-й бригады — 1-й штурмовой батальон "Да Винчи", был использован из-за недостатка резервов для обороны севернее Угледара и втянут в бои с подразделениями 57-й мотострелковой бригады и 139-го штурмового батальона оккупантов;

д) Отсутствие качественной второй линии обороны, которая бы позволила остановить врага в районе шахт севернее Угледара на заранее оборудованных позициях, прикрытых минными полями.

5. Об обстоятельствах гибели командира 186-го батальона ТРО 123-й бригады ТРО Игоря Гриба.

Собираю информацию, общаюсь с бойцами 123-й бригады ТРО. В ближайшее время напишу и по известным мне обстоятельствам гибели Гриба, и по действиям 123-й бригады ТРО в районе Угледара, и по адекватности решений на ее применение, управляемости и организованности бригады и последствий для обороны города.

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