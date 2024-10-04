Почему не смогли отстоять Угледар: главная причина отступления из города

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Почему мы не смогли отстоять Угледар?

Именно этот вопрос задают чаще всего и будут задавать еще несколько дней. Устал на него отвечать, поэтому напишу для понимания.

В нынешних условиях потеря Угледара была неизбежна, хотя предотвратить ее можно было. Но не все зависело в этой ситуации только от нас.

Решающая битва за Угледар началась не 20 сентября 2024 года, когда передовые подразделения РОВ по трассе 0532 вплотную подошли к восточной части города, а намного, намного раньше. Январь 2023-го — начало наступления на Новомихайловку и формирование северного фланга с выходом через Константиновку на трассу 0532.

Девять месяцев назад РОВ начали наступление, целью которого был выход на 0532 и, фактически к Угледару. Именно тогда битва и началась.

У врага было количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия привело к тому, что линии обороны, рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами, и НАРами.

Девять месяцев РОВ методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели — к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имея неоспоримый и действенный козырь — авиацию.

Разрушенный город Фото: Скриншот

Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирали с лица земли ударами КАБ, 24/7, он стал эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500-килограммовыми бомбами.

Смогли бы отстоять Угледар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть ее боевых самолетов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений. Если бы российским самолетам пришлось взлетать с авиабаз на территории России за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом с неполной боевой нагрузкой.

Если бы РОВ лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как РОВ успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки…

Но по хорошо всем известным причинам этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации РОВ продолжается.

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