Путін не відмовився від планів контролювати Україну і готує РФ до більшої війни, — Столтенберг

Кремль мобілізує 200 тис. солдатів, нарощує виробництво зброї та купує більше техніки в Ірану та Північній Кореї, заявив генсек НАТО.

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Президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів здобути перемогу над Україною у повномасштабній війні, держава-агресор готується до "великої війни" — про це свідчить мобілізація Кремлем російських військових та придбання й виробництво ним більшої кількості зброї. Про це під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY у Південній Кореї заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами керівника Альянсу, якби у Путіна виникло бажання закінчити війну, він зробив би це "вже сьогодні", проте поки що жодних ознак цього блок не бачить.

"Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до більшої війни, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо, навіть більше. Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, а також купують більше зброї в інших авторитарних держав, таких як Іран і Північна Корея", — заявив генсек НАТО.

Також голова військового блоку зазначив, що головною метою Путіна у війні проти України є "її контролювати", і президент РФ від цього станом на сьогодні не відмовився.

Крім цього Столтенберг додав, що не всі, але багато війн закінчуються за столом переговорів, і, на його думку, ця — "теж на якомусь етапі" закінчиться таким чином, проте впевнено стверджувати це поки що неможливо. Генсек НАТО заявив, що Альянсу необхідно продовжувати підтримувати Україну, щоб "досягти мирної угоди" в найближчому майбутньому.

"Парадокс у тому, що насправді військова підтримка України — це найкращий спосіб досягти мирного переговорного рішення", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 30 січня Столтенберг під час своєї промови звернувся до південнокорейського керівництва із закликом надати Україні військову допомогу.

Також ми писали, що, за даними військової розвідки Міністерства оборони Великобританії, влада РФ, ймовірно, готується оголосити про нову хвилю мобілізації на війну проти України.