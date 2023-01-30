Путин не отказался от планов контролировать Украину и готовит РФ к большей войне, — Столтенберг

Кремль мобилизует 200 тыс. солдат, наращивает производство оружия и покупают больше техники у Ирана и Северной Кореи, заявил генсек НАТО.

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Президент РФ Владимир Путин не отказался от планов одержать победу над Украиной в полномасштабной войне, государство-агрессор готовится к "большей войне" — об этом свидетельствует мобилизация Кремлем российских военных и приобретение и производство им большего количества оружия. Об этом во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Южной Корее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам руководителя Альянса, если бы у Путина возникло желание закончить войну, он сделал бы это "уже сегодня", однако пока никаких признаков этого блок не видит.

"Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к большей войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея", — заявил генсек НАТО.

Также глава военного блока указал, что главной целью Путина в войне против Украины состоит в том, чтобы "ее контролировать", и президент РФ от этого по состоянию на сегодня не отказался.

Помимо этого Столтенберг добавил, что не все, но многие войны заканчиваются за столом переговоров, и, по его мнению, эта — "тоже на каком-то этапе" закончится таким образом, однако уверенно утверждать это пока невозможно. Генсек НАТО заявил, что Альянсу необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы "достичь мирного соглашения" в обозримом будущем.

"Парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины — это лучший способ добиться мирного переговорного решения", — сказал Столтенберг.

Напомним, 30 января Столтенберг во время своей речи обратился к южнокорейскому руководству с призывом оказать Украине военную помощь.

Также мы писали, что, по данным военной разведки Министерства обороны Великобритании, власти РФ, вероятно, готовятся объявить о новой волне мобилизации на войну против Украины.