НАТО не має бути стороною конфлікту в Україні, — міністр оборони Німеччини (відео)

ФРН, за словами Бориса Пісторіуса, продовжує надавати суттєву допомогу Україні, а країни Альянсу повинні дотримуватися принципу, за якого блок не ставатиме однією зі сторін, які беруть участь у війні.

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Північноатлантичний Альянс не повинен ставати однією зі сторін повномасштабного конфлікту в Україні. Таку заяву 24 січня зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, ФРН надає суттєву допомогу Україні, яка продовжує відбивати збройну агресію Росії.

Борис Пісторіус під час зустрічі з генсеком НАТО наголосив, що Німеччина є однією з провідних країн за обсягом наданої допомоги офіційному Києву. Водночас керівник Бундесверу вважає, що Північноатлантичний Альянс не повинен ставати стороною збройного конфлікту в Україні.

"Цей принцип діє і сьогодні. НАТО не має ставати водночас стороною війни", — додав Пісторіус на зустрічі зі Столтенбергом.

Окремо глава Бундесверу прокоментував можливе постачання танків Leopard 2 до України. За словами профільного міністра, у цьому питанні було б правильно взяти паузу, щоб прорахувати ризики та прийняти остаточне рішення. Пісторіус запевнив, що Німеччина не перешкоджає поставкам важкого озброєння і додав, що чекає на вердикт з техніки найближчим часом.

[ + – ] Північноатлантичний Альянс не повинен ставати однією із сторін війни в Україні, — голова Бундесверу

Зазначимо, що після Нового року генсек НАТО Єнс Столтенберг коментував активні бойові дії в Україні та стверджував, що повномасштабна війна перейшла у вирішальну фазу. У цьому контексті генеральний секретар Альянсу закликав союзників посилити військову допомогу Києву, щоб ЗСУ могли здійснити новий контрнаступ та перемогти у битві з РФ.

Після закінчення засідання союзників на авіабазі "Рамштайн" Єнс Столтенберг привітав новий пакет допомоги Україні та висловив сподівання, що найближчим часом українська армія здійснить масштабний контрнаступ на одній із ділянок фронту.