"Ми у вирішальній фазі війни", — генсек НАТО розповів, чи отримають ЗСУ більше західної зброї

На думку Єнса Столтенберга, нещодавні повідомлення деяких країн про готовність передати Україні важке озброєння є важливою ознакою того, що постачання збільшуватиметься надалі.

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Збройні сили України (ЗСУ) найближчим часом можуть отримати ще більше важкого озброєння від західних союзників. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Він зазначив, що війна з Росією перейшла у вирішальну стадію, тому генсек НАТО очікує, що союзники України будуть активнішими у питанні поставок для ЗСУ необхідного для оборони та контрнаступу озброєння.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", — наголосив він.

Раніше Німеччина, Франція, Польща та США анонсували нові пакети військової допомоги для України. Це вперше за 11 місяців війни українська армія отримає західну бронетехніку. За словами Єнса Столтенберга, постачання важкої техніки може бути збільшено.

"Нещодавні обіцянки про надання важкої бойової техніки є важливими — і я чекаю більшого в найближчому майбутньому", — зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Зазначимо, що заяви Столтенберга пролунали напередодні нової зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться 20 січня. Виходячи з цього, можна припустити, що українська армія отримає від союзників більше бронетехніки для зміни ситуації на фронті.

В ЗСУ будуть танки Leopard 2, Challenger на підході

11 січня, після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, голова Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні передадуть танкову роту Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції. Західні танки набагато кращі, ніж танки радянської ери, які вже передавалися українській армії. За аналогією з HIMARS, Україна надалі може розраховувати на збільшення поставок.

Головна відмінність – у боєкомплекті. У радянських танках боєприпаси знаходяться навколо екіпажу через особливості автомата заряджання. А в західних боєприпасах зберігаються в задній частині вежі, тому в екіпажу підвищуються шанси вижити, якщо танк буде підбитий.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також розглядає питання передачі Україні танків Challenger 2. Маса танка Challenger 2 може сягати 75 тонн, тому потрібно буде вирішити ще й питання логістики.

Допомога від Франції: броньовики AMX-10RC та БТР Bison

Після переговорів із Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні бойових броньованих машин AMX-10RC та БТР-ів Bison. Машини AMX-10RC часто називають "колісними танками" — через потужну 105-мм зброю.

БТР Bastion — це французький багатоцільовий бронетранспортер, побудований за 4х4 колісною формулою. Техніка була розроблена у 2012 році. За понад 10 років в експлуатації Bastion використовували на Близькому Сході та Африці. Його бронювання захистить екіпаж від куль калібром 7,62 мм.

США передають Україні БТР M2 Bradley та нові САУ Paladin

Сполучені Штати анонсували рекордний пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, з якого понад 2 млрд призначено Україні. Збройні сили України отримають БМП M2 Bradley у модифікації M2A2, створені на досвіді операції "Буря в пустелі". Також Штати посилять українську армію однією з найновіших версій САУ М109A6 Paladin.

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Росія випередила США та інших західних союзників із постачання ЗСУ військовою технікою. Так, один батальйон "Карпатська Січ" захопив в Ізюмі 10 російських танків Т-80 та 5 гаубиць 2С5 "Гіацинт".

Також Фокус розповідав, що, окрім танків ЗСУ, можуть отримати й інші зразки західної бронетехніки. Наприклад, журналісти повідомляли, що США розглядають питання передачі Україні колісних ББМ Stryker.