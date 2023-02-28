"Путин не достиг целей": РФ использует паузу для подготовки к долгой войне, — разведка Италии

По словам спецслужб, оборонный комплекс страны-агрессора уже страдает от антироссийских санкций ЕС и США. Кремль может использовать передышку на фронте для перезапуска своей военной промышленности. Параллельно Москва готовит реструктуризацию армии.

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Москва может использовать паузу в боевых действиях на фронте в Украине для подготовки к ведению длительной войны. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет издание La Stampa со ссылкой на ежегодный отчет итальянской разведки, представленный парламенту страны.

Как уточняется, Россия хочет использовать время затишья для перезапуска отечественного оборонного комплекса, который уже страдает от международных экономических ограничений.

"Для россиян оперативная пауза необходима для восстановления и подготовки к длительной войне. Москва пытается использовать этот период относительной стагнации для перезапуска деятельности российского военно-промышленного комплекса, который, оставаясь значительным с точки зрения производственных мощностей, начинает испытывать влияние западных санкций", — в частности, говорится в докладе спецслужб.

2022 год завершился тем, что Путин признал проблемы, возникшие у ВС РФ на линии фронта в Донбассе. Именно с этим связана предполагаемая реструктуризация армии России, которую планируют увеличить до 1,5 млн военнослужащих, считают итальянские разведчики.

Они также предполагают, что в России началось снижение уровня поддержки войны среди населения. Об этом также говорит количество граждан, которые сегодня пытаются покинуть территорию страны-агрессора.

"Хотя значительная часть российского населения продолжает поддерживать работу российского руководства, благодаря распространению пропаганды в СМИ, наблюдается снижение консенсуса в общественных опросах, о чем также свидетельствует количество людей, которые покидают страну", — утверждает разведка.

В разведке также уточнили, что Путин не достиг своих целей, так как недооценил Украину, ее способность к обороне и не смог предсказать оперативную реакцию Запада на военную агрессию РФ.

В Италии также уверены, что Кремль не перестанет вмешиваться во внутренние дела стран НАТО, прибегая к кибератакам, шантажу и дезинформации.

Напомним, 4 февраля СМИ рассказали, что Турция перепродает России американские товары для военной техники в обход санкций. Турецкие компании в прошлом году экспортировали технику, электронику, запчасти и другие товары, необходимые России для ее вооруженных сил, на десятки миллионов долларов.