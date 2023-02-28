"Путін не досяг цілей": РФ використовує паузу для підготовки до довгої війни, — розвідка Італії

За словами спецслужб, оборонний комплекс країни-агресорки вже страждає від антиросійських санкцій ЄС і США. Кремль може використовувати перепочинок на фронті для перезапуску своєї військової промисловості. Паралельно Москва готує реструктуризацію армії.

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Москва може використовувати паузу в бойових діях на фронті в Україні для підготовки до тривалої війни. Про це у вівторок, 28 лютого, пише видання La Stampa з посиланням на щорічний звіт італійської розвідки, поданий парламенту країни.

Як уточнюється, Росія хоче використати час затишшя для перезапуску вітчизняного оборонного комплексу, який уже страждає від міжнародних економічних обмежень.

"Для росіян оперативна пауза необхідна для відновлення та підготовки до тривалої війни. Москва намагається використати цей період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який, залишаючись значним із точки зору виробничих потужностей, починає зазнавати впливу західних санкцій", — зокрема, йдеться у доповіді спецслужб

2022 рік завершився тим, що Путін визнав проблеми, які виникли у ЗС РФ на лінії фронту на Донбасі. Саме з цим пов'язана передбачувана реструктуризація армії Росії, яку планують збільшити до 1,5 млн військовослужбовців, вважають італійські розвідники.

Вони також припускають, що в Росії почалося зниження рівня підтримки війни серед населення. Про це також каже кількість громадян, які сьогодні намагаються залишити територію країни-агресорки.

"Хоча значна частина російського населення продовжує підтримувати роботу російського керівництва, завдяки поширенню пропаганди у ЗМІ, спостерігається зниження консенсусу в громадських опитуваннях, про що також свідчить кількість людей, які покидають країну", — стверджує розвідка.

У розвідці також уточнили, що Путін не досяг своїх цілей, оскільки недооцінив Україну, її здатність до оборони і не зміг передбачити оперативну реакцію Заходу на військову агресію РФ.

В Італії також впевнені, що Кремль не перестане втручатися у внутрішні справи країн НАТО, вдаючись до кібератак, шантажу та дезінформації.

Нагадаємо, 4 лютого ЗМІ розповіли, що Туреччина перепродує Росії американські товари для військової техніки в обхід санкцій. Турецькі компанії у минулому році експортували техніку, електроніку, запчастини й інші товари, необхідні для її збройних сил Росії, на десятки мільйонів доларів.