Оборона Бахмута ключевая в устойчивости фронта Украины, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что Бахмут играет решающее значение для того, чтобы сдерживать россиян и удерживать украинскую линию фронта.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что оборона Бахмута имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания россиян. Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего на его странице в Facebook.

По словам генерала, оборонная операция в районе Бахмута имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания армии РФ и является ключевой в устойчивости обороны всего украинского фронта.

"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", — пишет Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые дают достойный отпор оккупантам и приближают победу Украины.

Сегодня по данным британской разведки стало известно, что ВС РФ не прекращают попыток прорвать оборону Бахмута, однако солдаты ВСУ продолжают удерживать стратегически важное направление.

Напомним, на Ставке Верховного Главнокомандующего 14 марта было принято решение о дальнейшем сдерживании и обороне Бахмута.

Сегодня журналисты Фокуса написали материал, в котором объяснили почему ВСУ не выводят войска, в чем значимость обороны Бахмута для ослабления наступательного потенциала врага.