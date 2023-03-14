ВС РФ не прекращают попыток прорвать оборону Бахмута: карта боев от британской разведки

Армия РФ продолжает проводить штурмы в районе Бахмута, переходящие в ближнее противостояние, однако солдаты ВСУ держат оборону, рассказывают в ведомстве.

Related video

На официальной странице британской разведки в Twitter была опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 марта 2023.

По информации разведки, вторжение в Украину войск РФ продолжается, поскольку армия России продолжает проводить штурмы в районе Бахмута. Бои часто переходят в ближнее противостояние, однако солдаты ВСУ продолжают держать оборону.

На карте ниже представлены последние данные разведки Министерства обороны США о ситуации в Украине.

Карта боевых действий от 14 марта 2023

По данным разведки, российские военные не оставляют попытки захватить Бахмут и прорвать оборону ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты вынуждены обороняться.

Наступательные действия на Марьинском, Авдеевском и Шахтерском направлениях пока остаются безуспешными.

Также из отчета Института изучения войны за 13 марта стало известно, что украинские военные провели успешную контратаку западнее Сватово и ряд рейдов по левобережью Херсонской области. При этом войска оккупантов продолжили движение около Бахмута.

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой решение о продолжении обороны Бахмута было принято единогласно.

Ранее Фокус писал, что в феврале 2023 года Владимир Зеленский объяснил, почему "заморозка" войны не пойдет на пользу Украине. Однако, по его словам, Украине важно защитить Бахмут, но не любой ценой.