ЗС РФ не припиняють спроб прорвати оборону Бахмута: карта боїв від британської розвідки

Армія РФ продовжує проводити штурми в районі Бахмута, які переходять у ближнє протистояння, проте солдати ЗСУ тримають оборону, розповідають у відомстві.

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На офіційній сторінці британської розвідки у Twitter була опублікована актуальна карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2023 року.

За інформацією розвідки, вторгнення в Україну військ РФ продовжується, оскільки армія Росії продовжує проводити штурми в районі Бахмуту. Бої часто переходять у ближнє протистояння, проте солдати ЗСУ продовжують тримати оборону.

На карті нижче представлені останні дані розвідки Міністерства оборони США щодо ситуації в Україні.

Карта бойових дій від 14 березня 2023

За даними розвідки, російські військові не залишають спроби захопити Бахмут і прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському та Лиманському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти змушені оборонятися.

Наступальні дії на Мар'їнському, Авдіївському та Шахтарському напрямках поки що залишаються безуспішними.

Також зі звіту Інституту вивчення війни за 13 березня стало відомо, що українські військові провели успішну контратаку на захід від Сватового та низку рейдів лівобережжям Херсонської області. При цьому війська окупантів продовжили рух біля Бахмута.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, під час якої рішення про продовження оборони Бахмута було ухвалено одноголосно.

Раніше Фокус писав, що у лютому 2023 року Володимир Зеленський пояснив, чому "заморозка" війни не піде на користь Україні. Однак, за його словами, Україні важливо захистити Бахмут, але не за будь-яку ціну.