"Бахмут — ключевая точка": Данилов оценил вероятность вывода Сил обороны из города (видео)

По словам секретаря СНБО, "словосочетание "удержать Бахмут" имеет сугубо военное значение. В то же время, если командованием будут принято те или иные решения — их рассмотрят на Ставке Верховного главнокомандующего.

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Решения отходить от Бахмута пока нет и оно маловероятно. Об этом 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью "Радио Свободе".

Оккупанты понесут огромные потери на этом направлении, поэтому для украинских подразделений выгодно удерживать свои позиции. Он подтвердил, что по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего четко определена дальнейшая стратегия.

"Бахмут для нас очень важная, ключевая точка. Мы не имеем права ее не защищать", – заявил он.

Данилов подчеркнул необходимость уничтожать большое количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию. В случае принятия военными конкретных решений планируется обсуждать их результаты на Ставке.

Секретарь СНБО предположил, что город и дальше будут содержать подразделения ВСУ. Это будет происходить по крайней мере до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут очень важна эта крепость. Он назвал количество потерь врага колоссальными, но конкретных данных не объявил.

"Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются", — добавил Данилов.

Ранее Фокус опубликовал заявление полковника Сергея Череватого, который отметил, что главная задача защитников города – нанести противнику большие потери и сломать его моральный дух. Это позволит ВСУ впоследствии пойти в контрнаступление. Сдерживание российских захватчиков бойцами Бахмутского направления дает возможность подготовить резервы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что Бахмут играет решающее значение для того, чтобы сдерживать россиян и удерживать украинскую линию фронта. Он поблагодарил защитников и защитниц, спасающих украинский народ, за выдержку и героизм.