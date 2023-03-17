Окупанти переходять до часткової оборони під Бахмутом – боєць 5-ї штурмової бригади (відео)

За словами бійця із позивним "Мамай", українські військові не перебувають у глухій обороні та на кожну атаку ворога намагаються відповідати контратакою.

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Незважаючи на повідомлення у російських ЗМІ про те, що Бахмут оточений, за фактом частина підрозділів готова переходити до оборонних дій. Про це повідомляє боєць солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк із позивним Мамай в ефірі телемарафону.

Солдат-гранатометник каже, що українські військові не стоять постійно в обороні, і на кожну атаку ворога йдуть у контратаку. "Мамай" також стверджує, що кожне просування російських військ дається їм величезними втратами.

"Минулого тижня ворог шалено атакував, здається, вони мали максимальний характер. Ворог поспішав, погрожував, розповідав, що Бахмут оточений, нещадно кидав у бій своїх солдатів", — заявив "Мамай".

Він зазначив, що бої на ділянці фронту, за яку відповідає 5-а штурмова бригада, були максимально інтенсивними. Вони дозволили бійцям ЗСУ знекровити та виснажити російські сили. Тому станом на 16 березня інтенсивність артилерійського обстрілу зменшилася. Здебільшого йдуть мінометні обстріли та касетні боєприпаси.

"На нашій ділянці намагаємось потроху їх віддавлювати. Тому ворог вже має переходити до частково оборонних дій, використовуючи огороджувальний вогонь та касетні боєприпаси", — підкреслив "Мамай".

Зрештою, ситуація в Бахмуті залишається важкою. Незважаючи на зниження інтенсивності вогню, усе рівно практично щохвилини чути розриви мін. Не вщухають стрілецькі бої. Про снарядний голод у військ окупанта говорити не доводиться, зазначає боєць.

Нагадаємо, 17 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Бахмут — це ключова точка, тому Україна не має права її не захищати.

Також 17 березня ЗМІ писали, що ЗСУ зможуть провести один масштабний контрнаступ через нестачу боєприпасів на Заході.