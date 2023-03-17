Оккупанты переходят к частичной обороне под Бахмутом, – боец 5-й штурмовой бригады (видео)

По словам бойца с позывным "Мамай", украинские военные не находятся в глухой обороне и на каждую атаку врага пытаются отвечать контратакой.

Related video

Несмотря на сообщения в российских СМИ о том, что Бахмут окружен, по факту часть подразделений готовы переходить к оборонным действиям. Об этом сообщает боец солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк с позывным Мамай в эфире телемарафона.

Солдат-гранатометчик говорит, что украинские военные не стоят постоянно в обороне, и на каждую атаку врага идут в контратаку. "Мамай" также утверждает, что каждое продвижение российских войск дается им огромными потерями.

"На прошлой неделе враг бешено атаковал, кажется, они носили максимальный характер. Враг спешил, угрожал, рассказывал, что Бахмут окружен, нещадно бросал в бой своих солдат", — заявил "Мамай".

Он отметил, что бои на участке фронта, за которую отвечает 5 штурмовая бригада, были максимально интенсивными. Они позволили бойцам ВСУ обескровить и истощить российские силы. Поэтому по состоянию на 16 марта интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась. В основном в ход идут минометные обстрелы и кассетные боеприпасы.

"На нашем участке пытаемся понемногу их отдавливать. Поэтому враг уже должен переходить к частично оборонным действиями, используя оградительный огонь и кассетные боеприпасы", — подчеркнул "Мамай".

В конечном счете ситуация в Бахмуте остается тяжелой. Несмотря на снижение интенсивности огня, все равно практически каждую минуту слышны разрывы мин. Не утихают стрелковые бои. О снарядном голоде у войск оккупанта говорить не приходится, отмечает боец.

Напомним, 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Бахмут — это ключевая точка, поэтому Украине не имеет права ее не защищать.

Также 17 марта СМИ писали, что ВСУ смогут провести одно масштабное контрнаступление из-за нехватки боеприпасов на Западе.