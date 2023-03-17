"Последняя попытка": ВСУ смогут провести одно контрнаступление из-за нехватки снарядов, — NYT

По информации журналистов, украинские войска тратят огромное количество боеприпасов в Бахмуте, а западные политики предупреждают, что это ставит под угрозу предстоящее контрнаступление.

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Вооруженные силы Украины выпускают тысячи артиллерийских снарядов в день, пытаясь удержать Бахмут Донецкой области от захвата российских войск. Американские и европейские официальные лица считают оборону города неустойчивой, которая может поставить под угрозу запланированное весеннее наступление украинской армии. Об этом сообщает издание The New York Times в материале за 17 марта.

По информации журналистов, за последние дни артиллерийские бои в районе города не прекращались и были настолько мощными, что Пентагон недавно выразил обеспокоенность Киеву. Американские чиновники рассказали, что напряженность между США и Украиной растет из-за того, что украинское командование решило удерживать Бахмут до конца.

Один из этих официальных лиц сказал, что американцы предостерегли Украину от траты боеприпасов в ключевой момент.

Поскольку контрнаступление Украины так сильно зависит от западной помощи, США и Британия готовятся отправить тысячи артиллерийских снарядов и ракет натовского и советского типа, чтобы укрепить припасы для предстоящего украинского наступления.

Но высокопоставленный представитель американского министерства обороны назвал это "последней попыткой", потому что у союзников Украины недостаточно боеприпасов. Такая ситуация поставила Киев во все более опасное положение: у ВСУ в этом году, вероятно, будет одна реальная возможность перейти в наступление, отбросить российские войска и вернуть себе территорию. Это придется делать в ситуации дефицита снарядов.

Собеседники рассказали журналистам, что неуверенность усугубляется тем, что потери Украины в Бахмуте были настолько серьезными, что командирам придется решать, отправлять ли подразделения для защиты населенного пункта или использовать их в весеннем наступлении.

Напомним, 17 марта разведка Британии сообщила, что Россия истощила боевую мощь даже для локальных наступлений. По информации специалистов, российские войска проводят одни из самых низких показателей локальных наступательных действий по крайней мере с начала 2023 года.

16 марта СМИ писали, что во время заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин призвал западные страны ускорить поставки вооружения, поскольку "Украина больше не может терять время". В Пентагоне опасаются, что у ВСУ будет недостаточно боеприпасов для контрнаступления, которое ожидается в конце мая.