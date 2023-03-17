Россия истощила боевую мощь даже для локальных наступлений, – британская разведка

По данным разведки Великобритании, российские войска проводят одни из самых низких показателей локальных наступательных действий по крайней мере с начала 2023 года.

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В широком смысле российские войска временно истощили боевую мощь до такой степени, что даже локальные наступления могут оказаться неустойчивыми. Об этом сообщается в отчете британской разведке за 17 марта.

В Минобороны Великобритании отмечают, что в последние дни росссийским войскам и силам ЧВК "Вагнера" удалось закрепиться перейти речку Бахмутка и закрепиться в центре Бахмута. При этом на прошлой неделе линия фронта проходила по реке. Теперь Вооруженные силы Украины обороняют западную часть Бахмута.

При этом в британской разведке отмечают, что в более широком смысле РФ проводит одни из самых низких показателей локальных наступательных действий с начала 2023 года. Скорее всего, причина тому истощение боевой мощи развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступления могут быть не устойчивыми. Однако вероятно, что российское командование будет стремиться восстановить наступательный потенциал свои сил, поэтому формирования пополнят личным составом и боеприпасами. Пока же командирам на местах придется выбирать между проведением наступлений или создавать надежную линию оборону.

Напомним, 16 марта в британской разведке заявили, что ВСУ успешно обороняют Угледар, в том числе благодаря новым минным снарядам, которые позволяют минировать территорию из артиллерии.

16 марта в Восточной группировке войск ВСУ заявили, что Бахмут является основой для будущего наступления украинской армии. Главная задача в городе — нанести оккупантам большой урон, чтобы сломить боевой дух.