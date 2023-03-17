Росія виснажила бойову міць навіть для локальних наступів, — британська розвідка

іЗа даними розвідки Великобританії, російські війська проводять наступальні дії з одними з найнижчих показників, принаймні, з початку 2023 року.

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У широкому значенні російські війська тимчасово виснажили бойову міць настільки, що навіть локальні наступи можуть виявитися нестійкими. Про це повідомляється у звіті британської розвідки за 17 березня.

У Міноборони Великобританії зазначають, що останніми днями російським військам і силам ПВК "Вагнера" вдалося закріпитися перейти річку Бахмутка та закріпитися в центрі Бахмута. Минулого тижня лінія фронту проходила річкою. Наразі Збройні сили України обороняють західну частину Бахмута.

Водночас у британській розвідці зазначають, що в ширшому розумінні РФ проводить одні з найнижчих показників локальних наступальних дій із початку 2023 року. Швидше за все, причина — виснаження бойової сили розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступи можуть бути не стійкими. Однак імовірно, що російське командування прагнутиме відновити наступальний потенціал своїх сил, тому формування поповнять особовим складом і боєприпасами. Поки що ж командирам на місцях доведеться обирати між проведенням наступів чи створювати надійну лінію оборону.

Нагадаємо, 16 березня в британській розвідці заявили, що ЗСУ успішно обороняють Вугледар, у тому числі завдяки новим мінним снарядам, які дозволяють мінувати територію з артилерії.

16 березня в Східному угрупуванні військ ЗСУ заявили, що Бахмут є основою для майбутнього наступу української армії. Головне завдання в місті — завдати окупантам великих втрат, щоб зламати бойовий дух.