ЗСУ успішно застосовують нові міни: британська розвідка про причини успішної оборони Вугледару

На озброєнні української армії є міни RAAM, які вистрілюються із звичайної артилерії на дистанції до 17 км. Це дозволяє буквально з усіх боків оточувати наступні частини ЗС РФ мінами.

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За останній тиждень спроби російських військ штурмувати Вугледар майже напевно сповільнилися через надзвичайно дорогі невдалі атаки в останні місяці. Про це 16 березня повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

В останні 3 місяці російські війська неодноразово робили спроби штурмувати Вугледар на Донеччині. Однак, як зазначають у розвідці, спроби наступати обійшлися надзвичайно дорого для окупантів. До того ж одним із головних факторів втрат на цьому напрямі є успішне впровадження Україною дистанційних протитанкових мін RAAM.

RAAM — це міна, яка пристосована до артилерії. Їхня дальність польоту становить до 17 км. Це дозволило Україні в деяких випадках встановлювати мінні загородження перед частинами ЗС РФ, що наступають, а потім і за ними, викликаючи хаос у лавах військ ворога при спробах відступити.

Звіт британської розвідки 16 березня

При цьому в британській розвідці зазначають, що єдиний напрямок, де у ЗС РФ є "помітний тактичний успіх", це Бахмутський напрямок, де переважають сили найманців ПВК "Вагнер". Однак вони залучені до публічної ворожнечі з Міністерством оборони РФ.

Частково спроби ЗС РФ наступати на Вугледар можуть бути пов'язані з бажанням керівництва досягти успіху в боротьбі з найманцями ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 10 березня у пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що моральний дух у військ РФ зовсім упав через втрати під Вугледаром.

5 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що провал окупантів під Вугледаром викликав конфлікт між головою Міноборони Шойгу та командувачем Східного військового округу Мурадовим. В оборонному відомстві вимагають захопити Вугледар.