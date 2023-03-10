"Моральний дух зовсім упав": ЗС РФ поки не підуть на Вугледар через відмову воювати, — ЗСУ

У силах оборони Таврійського спрямування стверджують, що війська окупанта зазнають величезних втрат, командир 155-ї бригади відмовився виконувати накази, а два батальйони стверджують, що "краще відсидіти у в'язниці, ніж бути гарматним м'ясом".

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Російські війська зазнали втрат на напрямі Вугледара, Мар'їнки й Авдіївки, а тому зараз не здатні йти на Вугледар. Про це повідомив у телемарафоні керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський.

На питання ведучих, чи можливе поновлення наступальних операцій ЗС РФ з боку Вугледара, Дмитрашківський заявив, що останній тиждень ворог був дуже активним і атакував Сили оборони на трьох напрямках.

"За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар'їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи, але на сьогодні відомо, що морально-психологічний стан російських військових зовсім упав", — заявив Дмитрашковський.

Він також додав, що командира 155-ї бригади морської піхоти РФ відправили в Ростов через відмову виконувати бойові розпорядження. Також "добровольчі" підрозділи "Степ" і "Тигр" відмовляються воювати. Українському командуванню відомо, що в 126-й окремій бригаді берегової охорони 20 бійців написали відмову від виконання бойових завдань. Вони краще відсидять у в'язниці, аніж будуть гарматним м'ясом.

Основна мета в окупантів зараз — відновити сили й техніку, оскільки їхні втрати становлять близько двох батальйонів особового складу.

Нагадаємо, 8 березня в британській розвідці заявили, що російські війська через провал під Вугледаром не знають, на якому напрямку наступати.

10 березня в ISW припустили, що російські війська можуть знову готувати наступ на Вугледар.