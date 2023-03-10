"Моральный дух совсем упал": ВС РФ пока не пойдут на Угледар из-за отказа воевать, – ВСУ

В силах обороны Таврического направления утверждают, что войска оккупанта несут огромные потери, командир 155-й бригады отказался выполнять приказы, а два батальона утверждают, что "лучше отсидеть в тюрьме, чем быть пушечным мясом".

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Российские войска понесли потери на направлении Угледара, Марьинк и Авдеевки, а поэтому на данный момент не способны идти на Угледар. Об этом сообщил в телемарафоне руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

На вопрос ведущих, возможно ли возобновление наступательных операций ВС РФ со стороны Угледара, Дмитрашковский заявил, что последнюю неделю враг был очень активен и атаковал Силы обороны в трех направлениях.

"За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения, но на сегодняшний день известно, что морально-психологическое состояние российских военных совсем упал", — заявил Дмитрашковский.

Он также добавил, что командира 155-й бригады морской пехоты РФ отправили в Ростов из-за отказа выполнять боевые распоряжение. Также "добровольческие" подразделения "Степь" и "Тигр" отказываются воевать. Украинскому командованию известно, что в 126-й отдельной бригаде береговой охраны 20 бойцов написали отказ от выполнения боевых задач. Они лучше отсидят в тюрьме, чем будут пушечным мясом.

Основная цель у оккупантов сейчас — это восстановить силы и технику, так как их потери составляют около двух батальонов личного состава.

Напомним, 8 марта в британской разведке заявили, что российские войска из-за провала под Угледаром не знают, на каком направлении наступать.

10 марта в ISW предположили, что российские войска могут снова готовить наступление на Угледар.