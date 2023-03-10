"Вероятная деградация": российские войска снова готовятся наступать на Угледар, — ISW

По словам аналитиков, российское командование хочет отправить в атаку 136-ю мотострелковую бригаду, однако у нее нет достаточного количества боеприпасов и живой силы.

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Российские войска готовятся к новой атаке на Угледар. Однако у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 9 марта сказано, что военнослужащие 136-й ОМСБр 58-й общевойсковой армии Южного военного округа обратились к командованию за дополнительными артиллерийскими боеприпасами. По словам аналитиков, именно они заменят 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ, которая потерпела сокрушительное поражение под Угледаром.

Аналитики уверены, что такая замена не поможет России добиться успехов в наступлении на этот город в Донецкой области.

В своем обращении оккупанты из 136-й мотострелковой бригады заявили, что им необходимо беречь свои артиллерийские боеприпасы.

"Маловероятно, что 136-я мотострелковая бригада сможет добиться тактического наступления под Угледаром, которого не смогли добиться 155-я бригада морской пехоты, 40-я бригада морской пехоты и другие российские соединения", — говорится в отчете.

Кроме того, как заявили аналитики, наступление на Угледар в целом обещает мало выгод для российских сил. Так, министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом генерал-полковнику Рустаму Мурадову любой ценой взять Угледар. Однако Мурадову потребуются новые резервы живой силы и техники для выполнения указаний главы Минобороны РФ, а замена 155-й бригады морской пехоты 136-й мотострелковой бригадой не является необходимым подкреплениям для проведения удачного наступления.

"До сих пор не ясно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы для возобновления наступления, но Мурадов может решить, что ему необходимо возобновить наступательные операции, чтобы продемонстрировать свою компетентность", — отметили аналитики.

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