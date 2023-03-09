Ответ на "удар возмездия": в СБУ показали уничтожение дронами российских систем ЗРК (видео)

Спецназовцы СБУ ликвидировали зенитно-ракетные комплексы РФ "ТОР М2" и С-300. Для этого бойцы применили беспилотник.

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Служба безопасности Украины показала уничтожение дронами-камикадзе российских ЗРК "ТОР М2" и "С-300ВМ". Видео ликвидации вражеской техники спецназовцами пресс-служба СБУ презентовала как ответ на ракетный удар России. Об этом стало известно с поста в соцсетях службы.

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия — чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику", — пообещали в СБУ.

На видео видно, как БПЛА целится во вражескую технику, после чего та взрывается.

Видео уничтожения вражеских ЗРК

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте. По его словам, оборона города зависит от хитрости командиров. Генерал-полковник сообщил, что ВСУ не дают возможности захватить врагу важный для него город благодаря тактике.

Также 9 марта пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала видео подготовки бойцов штурмовой бригады "Спартан". Защитники Украины проходят 6-недельную подготовку, состоящую из трех этапов.

Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВС РФ боятся наступления ВСУ на юге. По его словам, захватчики строят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра из-за страха неожиданного удара.