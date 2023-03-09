ВС РФ боятся неожиданного удара: в ВСУ рассказали о предстоящем наступлении на юге

По словам командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, оккупанты пытаются построить фортификационные сооружения на левом берегу Днепра оккупированной Херсонской области.

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Российские войска боятся неожиданного наступление Вооруженных сил Украины на юге. Оккупанты пытаются построить фортификационные сооружения на левом берегу Днепра оккупированной Херсонской области. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 9 марта.

"Они очень боятся нашего неожиданного удара. Это видно из попыток врага организовать фортификационные сооружения на противоположном от Херсона берегу Днепра. Мы анализируем все, что делает враг", — сказал он.

По словам Тарнавского, одна с ключевых задач Сил обороны на юге Украины — контрбатарейная борьба и подавление огня врага на левом берегу. Однако на этом украинские военные не остановятся и перейдут в наступление для полного уничтожения вражеской армии.

"Силы обороны останавливаться не планируют, потому что обеспечение безопасности наших городов и сел, включая Херсон, зависит от наступательных действий, следствием которых должно стать уничтожение врага", — отметил представитель командования.

Он добавил, что четкая задача по освобождению южных регионов страны будет выполнена.

Напомним, 9 марта СМИ сообщали, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Журналисты отмечают, что главнокомандующий армией Валерий Залужный смог избежать ловушки, в которую мог попасть во время Битвы за Бахмут. Вместо того чтобы бросить все резервы на защиту города, он отправил войска за границу для обучения.

8 марта в Пентагоне заявили, что через два месяца Украина пойдет в наступление. В Минобороны США думают, как установить западные ракеты на советские истребители, которые есть у Украины, чтобы обеспечить дополнительную огневую мощь и ПВО до начала контрнаступления ВСУ.