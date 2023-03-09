ЗС РФ бояться несподіваного удару: в ЗСУ розповіли про майбутній наступ на півдні

За словами командувача угрупуванням військ "Таврія" Олександра Тарнавського, окупанти намагаються збудувати фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра окупованої Херсонської області.

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Російські війська бояться несподіваного наступу Збройних сил України на півдні. Окупанти намагаються збудувати фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра окупованої Херсонської області. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський 9 березня.

"Вони дуже бояться нашого несподіваного удару. Це видно зі спроб ворога організувати фортифікаційні споруди на протилежному від Херсонщини березі Дніпра. Ми аналізуємо все, що робить ворог", — сказав він.

За словами Тарнавського, одним із ключових завдань Сил оборони на півдні України є контрбатарейна боротьба і придушення вогню ворога на лівому березі. Однак на цьому українські військові не зупиняться та перейдуть у наступ для повного знищення ворожої армії.

"Сили оборони зупинятися не планують тому, що безпека наших міст і сіл, включаючи Херсон, залежить від наступальних дій, наслідком яких має стати знищення ворога", — зазначив представник командування.

Він додав, що чітке завдання щодо звільнення південних регіонів країни буде виконане.

Нагадаємо, 9 березня ЗМІ повідомляли, що ЗСУ готуються до контрнаступу. Журналісти зазначають, що головнокомандувач армією Валерій Залужний зміг уникнути пастки, до якої міг потрапити під час Битви за Бахмут. Замість того, щоб кинути всі резерви на захист міста, він відправив війська за кордон для навчання.

8 березня у Пентагоні заявили, що через два місяці Україна піде у наступ. У Міноборони США думають, як встановити західні ракети на радянські винищувачі, які є в України, щоб забезпечити додаткову вогневу міць та ППО до початку контрнаступу ЗСУ.