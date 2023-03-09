Відповідь на "удар відплати": в СБУ показали знищення дронами російських систем ЗРК (відео)

Спецпризначенці СБУ ліквідували зенітно-ракетні комплекси РФ "ТОР М2" та С-300. Для цього бійці застосували безпілотник.

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Служба безпеки України показала знищення дронами-камікадзе російських ЗРК "ТОР М2" і "С-300ВМ". Відео ліквідації ворожої техніки спецпризначенцями пресслужба СБУ презентувала як відповідь на ракетний удар Росії. Про це стало відомо з поста у соцмережах служби.

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати — щоб знищувати окупантів, їхні бази й техніку", — пообіцяли в СБУ.

На відео видно, як БПЛА цілиться у ворожу техніку, після чого вона вибухає.

Відео знищення ворожих ЗРК

Нагадаємо, сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію у Бахмуті. За його словами, оборона міста залежить від хитрості командирів. Генерал-полковник повідомив, що ЗСУ не дають можливості захопити ворогу важливе для нього місто завдяки тактиці.

Також 9 березня пресслужба Міністерства внутрішніх справ опублікувала відео підготовки бійців штурмової бригади "Спартан". Захисники України проходять 6-тижневу підготовку, що складається з трьох етапів.

Нещодавно командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ЗС РФ бояться наступу ЗСУ на півдні. За його словами, загарбники будують фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра через страх несподіваного удару.