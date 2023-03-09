"Нуждается в восстановлении": ВСУ нашли в Бахмуте редкостное издание "Кобзаря" (фото)

По словам Юрия Бутусова, книгу обнаружили в день рождения Тараса Шевченко. В печать книгу отправили более 100 лет назад.

Related video

В охваченном боями Бахмуте нашли редкое издание "Кобзаря" и произошло это в день рождения Тараса Шевченко. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook в четверг, 9 марта.

На окраинах Бахмута продолжаются противостояния, однако украинские защитники все еще удерживают город в Донецкой области. Среди обломков одного из разрушенных домов был найден "Кобзарь" Тараса Шевченко. Бойцы осторожно его подняли и увидели, что это редкостное издание, которое было выпущено более 100 лет назад — в 1917 году.

"Воины – участники общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкая книга не будет потеряна", – отметил в сообщении Юрий Бутусов.

На Донбассе нашли редкостное издание "Кобзаря" Фото: Facebook / Юрий Бутусов На Донбассе нашли редкостное издание "Кобзаря" Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Особенным знаком, по словам Бутусова, является то, что книгу нашли 9 марта. Именно в этот день 209 лет назад (1814) в селе Моринцы на Черкащине родился легендарный украинский поэт Тарас Шевченко. Благодаря своим работам, среди которых и "Кобзарь", он стал одним из национальных символов Украины, которого знают по всему миру.

Напомним, 9 марта ко дню рождения Тараса Шевченко Фокус собрал пятерку фильмов – или о самом Кобзаре, или по мотивам его произведений. Такая масштабная личность не могла не привлечь кинематографистов — как из современной Украины, так и киномастеров СССР.