"Потребує відновлення": ЗСУ знайшли в Бахмуті рідкісне видання "Кобзаря" (фото)

За словами Юрія Бутусова, книгу знайшли у день народження Тараса Шевченка. У друк книгу відправили понад 100 років тому.

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В охопленому боями Бахмуті знайшли рідкісне видання "Кобзаря" і сталося це у день народження Тараса Шевченка. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у четвер, 9 березня.

На околицях Бахмута продовжуються протистояння, проте українські захисники все ще утримують місто в Донецькій області. Серед уламків одного зі зруйнованих будинків було знайдено "Кобзар" Тараса Шевченка. Бійці обережно його підняли та побачили, що це рідкісне видання, яке було випущено понад 100 років тому — у 1917 році.

"Воїни — учасники громадської організації "Сокіл" вирішили передати книгу на реставрацію, тому що вона потребує відновлення. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісна книга не буде втрачена", — зазначив у повідомленні Юрій Бутусов.

На Донбасі знайшли рідкісне видання "Кобзаря" Фото: Facebook / Юрій Бутусов На Донбасі знайшли рідкісне видання "Кобзаря" Фото: Facebook / Юрій Бутусов

Особливим знаком, за словами Бутусова, є те, що книгу знайшли 9 березня. Саме в цей день 209 років тому (1814) у селі Моринці на Черкащині народився легендарний український поет Тарас Шевченко. Завдяки своїм роботам, серед яких і "Кобзар", він став одним із національних символів України, якого знають у всьому світі.

Нагадаємо, 9 березня до дня народження Тараса Шевченка Фокус зібрав п'ятірку фільмів — або про самого Кобзаря, або за мотивами його творів. Така масштабна особистість не могла не залучити кінематографістів як із сучасної України, так і кіномайстрів СРСР.