"Вірогідна деградація": російські війська знову готуються наступати на Вугледар, — ISW

За словами аналітиків, російське командування хоче відправити в атаку 136-ту мотострілецьку бригаду, проте вона не має достатньої кількості боєприпасів і живої сили.

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Російські війська готуються до нової атаки на Вугледар. Однак у них зберігаються проблеми з персоналом та боєприпасами. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 9 березня сказано, що військовослужбовці 136 ОМСБр 58 загальновійськової армії Південного військового округу звернулися до командування за додатковими артилерійськими боєприпасами. За словами аналітиків, саме вони замінять 155-у бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ, яка зазнала нищівної поразки під Вугледаром.

Аналітики впевнені, що така заміна не допоможе Росії досягти успіхів у наступі на це місто в Донецькій області.

У своєму зверненні окупанти зі 136 мотострілецької бригади заявили, що їм необхідно берегти свої артилерійські боєприпаси.

"Малоймовірно, що 136-та мотострілецька бригада зможе домогтися тактичного наступу під Вугледаром, якого не змогли добитися 155-а бригада морської піхоти, 40-а бригада морської піхоти та інші російські з'єднання", — йдеться у звіті.

Крім того, як заявили аналітики, наступ на Вугледар загалом обіцяє мало вигод для російських сил. Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу генерал-полковнику Рустаму Мурадову за всяку ціну взяти Вугледар. Однак Мурадову будуть потрібні нові резерви живої сили та техніки для виконання вказівок глави Міноборони РФ, а заміна 155-ї бригади морської піхоти 136-ю мотострілецькою бригадою не є необхідним підкріпленням для проведення вдалого наступу.

"Досі не зрозуміло, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні ресурси для відновлення наступу, але Мурадов може вирішити, що йому необхідно відновити наступальні операції, щоб продемонструвати свою компетентність", — зазначили аналітики.

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