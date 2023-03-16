ВСУ успешно применяют новые мины: британская разведка о причинах успешной обороны Угледара

На вооружении украинской армии есть мины RAAM, которые выстреливаются из обычной артиллерии на дистанции до 17 км. Это позволяет буквально со всех сторон окружать наступающие части ВС РФ минами.

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За последнюю неделю попытки российских войск штурмовать Угледар почти наверняка замедлились из-за чрезвычайно дорогостоящих неудачных атак в последние месяцы. Об этом 16 марта сообщила разведка Минобороны Великобритании.

В последние 3 месяца российские войска неоднократно предпринимали попытки штурмовать Угледар в Донецкой области. Однако как отмечают в разведке, попытки наступать обошлись чрезвычайно дорого для оккупантов. Вдобавок одним из главным фактором потерь на этом направлении является успешное внедрение Украиной дистанционных противотанковых мин RAAM.

RAAM — это мина, которая приспособлена к артиллерии. Их дальность полета составляет до 17 км. Это позволило Украине в некоторых случаях устанавливать минные заграждения перед наступающими частями ВС РФ, а затем и за ними, вызывая хаос в рядах войск врага при попытках отступить.

Отчет британской разведки 16 марта

При этом в британской разведке отмечают, что единственное направление, где у ВС РФ есть "заметный тактический успех", — это бахмутское направление, где преобладают силы наемников ЧВК "Вагнер". Однако они вовлечены в публичную вражду с Министерством обороны РФ.

Отчасти попытки ВС РФ наступать на Угледар могут быть связаны с желанием руководства достичь успеха в борьбе с наемниками ЧВК "Вагнер".

Напомним, 10 марта в пресс-центре сил обороны Таврического направления сообщили, что моральный дух у войск РФ совсем упал из-за потерь под Угледаром.

5 марта в Генштабе ВСУ заявили, что провал оккупантов под Угледаром вызвал конфликт между главой Минобороны Шойгу и командующим Восточным военным округом Мурадовым. В оборонном ведомстве требуют захватить Угледар.