"Остання спроба": ЗСУ зможуть провести один контрнаступ через нестачу снарядів, — NYT

За інформацією журналістів, українські війська витрачають величезну кількість боєприпасів у Бахмуті, а західні політики попереджають, що це ставить під загрозу майбутній контрнаступ.

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Збройні сили України випускають тисячі артилерійських снарядів за день, намагаються так утримати Бахмут Донецької області від захоплення російських військ. Американські та європейські офіційні особи вважають оборону міста нестійкою, яка може поставити під загрозу запланований весняний наступ української армії. Про це повідомляє видання The New York Times у матеріалі за 17 березня.

За інформацією журналістів, останніми днями артилерійські бої в районі міста не припинялися і були настільки потужними, що Пентагон нещодавно висловив стурбованість Києву. Американські чиновники розповіли, що напруженість між США та Україною зростає через те, що українське командування вирішило утримувати Бахмут до кінця.

Одна з цих офіційних осіб сказала, що американці застерегли Україну від витрачання боєприпасів у ключовий момент.

Оскільки контрнаступ України так сильно залежить від західної допомоги, США та Британія готуються відправити тисячі артилерійських снарядів та ракет натовського та радянського типу, щоб зміцнити запаси для майбутнього українського наступу.

Але високопосадовець американського міністерства оборони назвав це "останньою спробою", тому що у союзників України недостатньо боєприпасів. Така ситуація поставила Київ у все більш небезпечне становище: у ЗСУ цього року, ймовірно, буде одна реальна можливість перейти в наступ, відкинути російські війська та повернути собі територію. Це доведеться робити у ситуації дефіциту снарядів.

Співрозмовники розповіли журналістам, що невпевненість ускладнюється тим, що втрати України в Бахмуті були настільки серйозними, що командирам доведеться вирішувати, чи надсилати підрозділи для захисту населеного пункту чи використовувати їх у весняному наступі.

Нагадаємо, 17 березня розвідка Британії повідомила, що Росія виснажила бойову міць навіть для локальних наступів. За інформацією фахівців, російські війська проводять одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, принаймні, з початку 2023 року.

16 березня ЗМІ писали, що під час засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін закликав західні країни прискорити постачання озброєння, оскільки "Україна більше не може гаяти час". У Пентагоні побоюються, що ЗСУ буде недостатньо боєприпасів для контрнаступу, яке очікується наприкінці травня.