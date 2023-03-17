Бійці Сил спеціальних операцій збили "Орлан" та знищили роту окупантів під Бахмутом (відео)

Оператори дронів ССО ліквідували особовий склад та техніку росіян. З їх слів, ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед.

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Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ й надалі продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку. За кілька днів знищено щонайменше роту російських загарбників та БПЛА-розвідник "Орлан-10". Відео роботи підрозділу опубліковане 17 березня у Facebook.

Оператори дронів Сил спеціальних операцій й надалі оборонятимуть Бахмут. Безпілотники допомагають виявляти ворожі позиції та техніку.

"Ми вистоїмо і переможемо", – йдеться у повідомленні військового з'єднання.

Бійці Сил спеціальних операцій й надалі пообіцяли знищувати загарбників. З їх слів, ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед.

Сили спеціальних операцій створені у січні 2016 року. Військові підрозділи формування здатні виконувати складні, небезпечні, інколи політично чутливі операції, що проводить командування ССО. З моменту повномасштабного вторгнення російських військ ССО були залучені у багатьох регіонах нашої країни, що дозволило успішно відбити наступ російських військ.

Раніше Фокус опублікував заяву речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого щодо оборони Бахмута. Він зазначив, що для майбутнього наступу української армії місто є важливим. Противнику не вдається зламати дух захисників, які завдають шалених втрат російським військам.

Також видання The New York Times у матеріалі за 17 березня припустило, що ЗСУ будуть здатні провести тільки один контрнаступ, оскільки спостерігається нестача артилерійських снарядів. Значна їхня кількість використовується для оборони Бахмута. Американські та європейські офіційні особи вважають оборону міста нестійкою, яка може поставити під загрозу запланований весняний наступ української армії.