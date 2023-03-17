Бойцы Сил специальных операций сбили "Орлан" и уничтожили роту окупантов под Бахмутом (видео)

Операторы дронов ССО ликвидировали личный состав и технику россиян. По их словам, враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед.

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Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ и дальше продолжают уничтожать врага на Бахмутском направлении. Через несколько дней уничтожены по меньшей мере рота российских захватчиков и БПЛА-разведчик "Орлан-10". Видео работы подразделения опубликовано 17 марта в Facebook.

Операторы дронов Сил специальных операций и дальше будут защищать Бахмут. Беспилотники помогают обнаруживать враждебные позиции и технику.

"Мы выстоим и победим", – говорится в сообщении военного соединения.

Бойцы Сил специальных операций и дальше пообещали уничтожать захватчиков. По их словам, враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед.

Силы специальных операций создан в январе 2016 года. Военные подразделения формирования способны выполнять сложные, опасные, иногда политически чувствительные операции, проводимые командованием ССО. С момента полномасштабного вторжения российских войск ССО были вовлечены во многие регионы нашей страны, что позволило успешно отразить наступление российских войск.

Ранее Фокус опубликовал заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого об обороне Бахмута. Он отметил, что для будущего наступления украинской армии город важен. Противнику не удается сломить дух защитников, наносящих безумные потери российским войскам.

Также издание The New York Times в материале за 17 марта предположило, что ВСУ будут способны провести только одно контрнаступление, поскольку наблюдается нехватка артиллерийских снарядов. Значительное их количество используется для обороны Бахмута. Американские и европейские официальные лица считают оборону города неустойчивой, которая может поставить под угрозу весеннее наступление украинской армии.