Бои за Бахмут: украинские пограничники отразили два штурма "вагнеровцев", — ГПСУ

В Госпогранслужбе сообщили, что их сотрудники уничтожили восьмерых бойцов ЧВК "Вагнер". Еще столько же захватчиков получили ранения.

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Сегодня, 17 марта, украинские пограничники вели бой в Бахмуте с ЧВК "Вагнер". В результате битвы в промышленной зоне города погибли 8 захватчиков. Об этом известно из соцсетей Государственной пограничной службы Украины.

"В течение дня между пограничниками и вагнеровцами продолжалось противостояние в одной из промзон Бахмута", — рассказали в Госпогранслужбе.

Прессслужба пишет, что для поддержки атаки россияне начали обстрел из артиллерии. Несмотря на это, украинские защитники смогли отбить штурмовиков и даже ликвидировали восьмерых из них.

"Несмотря на постоянные обстрелы, бойцы ГПСУ отбили два вражеских штурма: 8 захватчиков ликвидированы, еще столько же ранены", — заявили пограничники.

Битва за Бахмут: последние новости

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ за несколько дней уничтожили роту российских армейцев и беспилотник-разведчик "Орлан-10" на Бахмутском направлении. Об этом сообщили 17 марта. Теперь вражеский БПЛА не поможет врагу выявлять позиции и технику защитников Украины.

Сегодня, 17 марта, солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк заявил, что, несмотря на сообщения росСМИ об окружении Бахмута, украинские военные не только обороняют свои позиции, но и осуществляют контратаки. По словам военного, бои в Бахмуте интенсивны, однако изнурительны для ВС РФ.

Также 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность выхода ВСУ из Бахмута. По его словам, сейчас такое решение маловероятно, ведь захватчики несут на Бахмутском направлении большие потери. Он назвал город "ключевой точкой", которую Украина обязана защищать.