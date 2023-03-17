Даже не 1200: в НАТО рассказали, сколько РФ ежедневно теряет бойцов под Бахмутом

По словам высокопоставленного представителя НАТО, район вдоль реки Бахмутовка в Бахмуте превратился в "зону убийства".

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Россия ежедневно теряет до полутора тысяч солдат в боях во время наступательных действий за Бахмут. Об этом The Gardian на условиях анонимности заявил высокопоставленный представитель НАТО.

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день во время текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", — сказал он.

По словам представителя НАТО украинская сторона терпит "на порядок меньше потерь", в том числе в тех боевых действиях, где обе стороны в день тратят "несколько тысяч" снарядов.

Также представитель НАТО отметил, что пока не известно, сколько еще продлится битва за Бахмут. По его словам, линия фронта в городе вдоль реки Бахмутовка превратилась в "зону убийства".

Напомним, что ранее Фокус писал, что украинские пограничники в промышленной зоне Бахмута отразили штурм российских "вагнеровцев". В результате боя погибли 8 захватчиков. Для поддержки атаки россияне начали обстрелы из артиллерии, но это им не помогло.

Десантник Вооруженных сил Украины под Бахмутом, несмотря на ранение в голову, продолжил бой и вышел из него победителем. В ДШВ ВСУ опубликовали соответствующее видео 17 марта. Раненый командир подразделения спецназначения во время штурма вражеских позиций забросал блиндаж оккупантов гранатами и открыл огонь из автомата.