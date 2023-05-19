Пішов добровольцем: в Україні ЗСУ ліквідували сценариста російського шоу "Уральські пельмені"

Окупант вирушив на війну проти України ще минулого року, але повоювати проти ЗСУ встиг трохи більше місяця.

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В Україні ЗСУ ліквідували окупанта Ігоря Істоміна, який писав сценарії для російського гумористичного шоу "Уральські пельмені" та бардівські пісні. Впродовж року він вважався зниклим безвісти, а завдяки ДНК лише нещодавно його родичам вдалося підтвердити його загибель. Про це повідомляє російське видання Star Hit.

За повідомленням видання, Істомін загинув минулого літа. Виявилося, що чоловік у травні минулого року потай від родичів записався добровольцем на війну проти України, а загинув улітку.

"Просто сказав, що поїхав працювати на будівництво на якийсь час. Він будівельник, має золоті руки. Як пішов — жодного дзвінка, жодного листа. Почали панікувати. З'ясувалося, що він загинув майже рік тому", — розповіла знайома загиблого барда Лейла Расулова.

Ігор Істомін брав участь у написанні гумористичних сценаріїв для "Уральських пельменів".

Нагадаємо, що Сили оборони ліквідували в Україні трешблогера Дениса Диркіна, який прославився в РФ відеороликами, де він дегустує склоомивачі, парфуми та антифриз. Рідні вбитого окупанта розповіли, що його мобілізували попри інвалідність.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня в Санкт-Петербурзі ліквідували російського пропагандиста Владлена Татарського. Йому вручили статуетку "Золотий Владлен", яка за мить вибухнула просто біля російського військкора.