Потрапив у засідку: в Бєлгородській області ліквідували полковника РФ Володимира Кузнєцова (фото)

Повідомляється, що Кузнєцов мав дати відсіч партизанам із РДК і ЛСР, але потрапив у засідку на службовому автомобілі.

Related video

У Бєлгородській області РФ було ліквідовано полковника ЗС РФ Володимира Кузнєцова. Про це повідомив російський пропагандист, автор Telegram-каналу "Тринадцатый".

За його словами, Кузнєцов потрапив у засідку на службовому автомобілі. Був убитий у стрілецькому бою.

"Його завданням була організація відсічі українським диверсантам, він потрапив у засідку на службовому автомобілі неподалік кордону", — зазначив пропагандист.

Як розповів український блогер і офіцер Анатолій Штефан, окупант Кузнєцов мав позивний "Улан". Він командував 1009 мотострілецьким полком ЗС РФ. Крім того, під час бою поранення в Бєлгородській області отримав командир 3 батальйону 1009 мотострілецького полку "Странник".

Як повідомили на сторінці "Истра Дедовск Актуальные Новости" в соціальній мережі "ВКонтакте", окупант Кузнєцов закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені маршала Рокосовського, а потім Загальновійськову академію. Був нагороджений орденом "За військові заслуги", медаллю Суворова, медаллю Жукова й іншими нагородами в РФ.

Володимир Кузнєцов Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Нагадаємо, що 8 червня в РДК розповіли про рейд у "багатостраждальне Шебекіно". За словами учасників добровольчого воєнізованого формування, перетин кордону РФ став для них своєрідним спортом. Їм вдалося закріпитися та захопити трофей.

Крім того, експерт пояснив, чому РДК не зможе взяти під контроль Бєлгородську область. На думку експерта Івана Ступака, військові операції РДК углиб Росії зараз неможливі через відсутність підтримки з боку місцевої влади й гостру нестачу чисельності складу.