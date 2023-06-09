Попал в засаду: в Белгородской области ликвидировали полковника РФ Владимира Кузнецова (фото)

Сообщается, что Кузнецов должен был дать отпор партизанам из РДК и ЛСР, но попал в засаду на служебном автомобиле.

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В Белгородской области РФ был ликвидирован полковник ВС РФ Владимир Кузнецов. Об этом сообщил российский пропагандист, автор Telegram-канала "Тринадцатый".

По его словам, Кузнецов попал в засаду на служебном автомобиле. Был убит в стрелковом бою.

"Его задачей была организация отпора украинским диверсантам, он попал в засаду на служебном автомобиле недалеко от границы", — отметил пропагандист.

Как рассказал украинский блогер и офицер Анатолий Штефан, оккупант Кузнецов имел позывной "Улан". Он командовал 1009 мотострелковым полком ВС РФ. Кроме того, во время боя ранение в Белгородской области получил командир 3 батальона 1009 мотострелкового полка "Странник".

Как сообщили на странице в социальной сети "ВКонтакте" "Истра Дедовск Актуальные Новости", оккупант Кузнецов закончил Дальневосточное Высшее Общевойсковое командное училище имени маршала Рокосовского, а затем Общевойсковую Академию. Был награжден орденом "За военные заслуги", медалью Суворова, медалью Жукова, и иными наградами в РФ.

Владимир Кузнецов Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Напомним, что 8 июня в РДК рассказали о рейде в "многострадальный Шебекино". По словам участников добровольческого военизированного формирования, пересечение границы РФ стало для них своего рода спортом. Им удалось закрепиться и захватить трофей.

Кроме того, эксперт, объяснил, почему РДК не смогут взять под контроль Белгородскую область. По мнению эксперта Ивана Ступака, военные операции РДК вглубь России сейчас невозможны из-за отсутствия поддержки со стороны местных властей и острой нехватки численности состава.