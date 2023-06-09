Люди и ресурсы: эксперт, объяснил, почему РДК не смогут взять под контроль Белгородскую область

По мнению эксперта Ивана Ступака, военные операции РДК вглубь России сейчас невозможны из-за отсутствия поддержки со стороны местных властей и острой нехватки численности состава.

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Численность добровольческих российских формирований слишком незначительна, чтобы планировать военные операции вглубь территории РФ. Об этом в комментарии Фокусу рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Кроме того, по его словам, нужна поддержка местных администраций на освобожденных территориях.

"Я критически оцениваю и не вижу перспектив у добровольческих российских отрядов получить контроль над Белгородской областью. Во-первых, их численность очень мала для подобных операций, поэтому это не для глубоких проникающих мероприятий. Во-вторых, в тех населенных пунктах, что будут под контролем, необходимо оставлять подразделения военных, которых и так не хватает. В-третьих, на местах нужно создавать администрации, обеспечивать население горючим, продуктами, доступом к медицине. Для этого нужно полное соучастие местных властей", — рассказал Фокусу Ступак.

По его мнению, бойцы РДК и ЛСР не будут ставить цель получить контроль над всей областью. Наоборот, они будут продолжать дразнить власти РФ, подобные рейды возможны и в Курской и Брянской областях, но не более.

Напомним, 7 июня стало известно, что в Русском добровольческом корпусе заявили, что контролируют село Новая Таволжанка в Белгородской области уже 7 дней подряд.

Также, в этот же день, легион "Свобода России" обратился к жителям Крыма с просьбой. Бойцы ЛСР заявили, что не признают "референдум", который состоялся в 2014 году и пришло время восстановить справедливость.

Больше читайте в материале Фокуса "Белгород наш! Что делать с русскими территориями, освобожденными бойцами РДК".