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Политика Российско-украинская война

Белгород наш! Что делать с российскими территориями, освобожденными бойцами РДК

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Фото: Из открытых источников | Для Украины успешность белгородских рейдов РДК означает создание безопасной и демилитаризованной зоны

Москва с начала июня 2023 года не контролирует ситуацию в Белгородской области. В регионе уже сформировалась так называемая "серая зона" под контролем российских добровольческих формирований. Фокус узнавал, как далеко может зайти РДК и что делать дальше с освобожденными территориями.

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В начале июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) заявили о намерении снова организовать рейды вглубь территории РФ и закрепиться в районах, где местные власти сбежали, а люди покинули свои дома. Тогда же губернатору области Вячеславу Гладкову было предложено приехать на переговоры и забрать пленных солдат. Губернатор на встречу не явился, а через несколько дней сообщил о том, что ситуация в Белгородской области находится под полным контролем властей. Вместе с тем, 7 июня в Телеграм-канале РДК опубликовали видео, на котором бойцы сообщили, что уже неделю держат под контролем поселок Новая Таволжанка в Белгородской области. Российская армия не в состоянии провести полноценную контратаку, чтобы вытеснить оппозиционные силы.

Если на предыдущие рейды центральная власть хоть как-то реагировала — в вечерних новостях показали уничтоженную военную технику, которая позже оказалась фейковой постановкой и ликвидированных бойцов, которых не показали на камеру (для пафоса и масштаба картинки выгонять диверсантов отправили "тяжелую артиллерию" в лице генерал-полковника Александра Лапина — начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутных войск РФ), то сейчас, в Кремле пытаются не замечать Белгородскую область. Более того, пропаганда в эфире популярных политических шоу умышленно начала искажать название города Шебекино называя его — Шемякино, Шмякино. Напомним, город полностью эвакуирован из-за боевых действий.

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Рейды РДК стали индикатором отсутствия крепкой власти в РФ
Фото: УНИАН

По мнению бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, российские власти не могут потушить пожар на месте, поэтому выбирают вариант замалчивать ситуацию. В свою очередь координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов считает, что российские власти начали кампанию по приучению россиян к войне.

"Кремлю не выгодно как-то подсвечивать то, что война пришла в их дома. Можно даже увидеть в Москве, как они убрали все что могло бы напоминать о конфликте. Это все объясняется тем, что у россиян скоро выборы в Госдуму, да и вообще Кремлю выгодно сделать полностью рутинизацию войны. Чтобы населением это воспринималось как нечто обыденное", — говорит Фокусу Парфенов.

Почему Путин не замечает Шебекино

Первые рейды российских добровольческих формирований заключались в том, чтобы зайти на территорию РФ, сделать фото и записать видео. Сейчас бойцы РДК и ЛСР держат под контролем территорию около 10 кв км в Белгородской области. Понятно, что в объемах региона это слишком мало, но это проявление того, что власть не контролирует ситуацию, а армия не может защитить. Стоит заметить, что передислокация в область дополнительных подразделений российской армии результата не дала — добровольческие подразделения так же продолжают организовывать рейды.

По словам политолога Олега Лисного, сейчас в Белгородской области Кремль атакуют его же любимым оружием на которое у него нет ответа.

"Центральная власть России не готова к принятию решений и попала в ситуации, когда ее оружие повернули против нее. То есть, все эти ухмылки Путина про "ихтамнет" и "военторги". Обратите внимание, что педалируется тема, что это этнические русские, с российскими паспортами пришли не грабить и убивать, а освобождать родину от режима и восстанавливать конституционный строй", — говорит Фокусу Лисный.

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6 июня, отвечая на вопрос журналиста, президент Украины Владимир Зеленский назвал боевые действия в Белгородской области проблемой Путина. Таким образом он еще раз подчеркнул, что Украина не имеет отношения к тому, что происходит на территории РФ.

"Украине это не нужно, она не воюет на территории России. Мы воюем исключительно на своих независимых территориях и освобождаем только свои земли. Мы не хотим чужого, но и не будем отдавать свое. Поэтому и воюем. Это проблема Путина", — сказал глава государства.

Какие перспективы у наступления РДК

Опрошенные Фокусом специалисты отмечают, для Украины успешность белгородских рейдов РДК означает создание безопасной и демилитаризованной зоны. Это может обеспечить защиту приграничных областей от обстрелов с территории РФ. В первую очередь Харьковской области. Однако рассчитывать на то, что бойцы РДК смогут взять под контроль всю Белгородскую область не стоит — они не обладают для этого необходимым ресурсом.

"Я критически оцениваю и не вижу перспектив у добровольческих российских отрядов получить контроль над Белгородской областью. Во-первых, их численность очень мала для подобных операций, поэтому это не для глубоких проникающих мероприятий. Во-вторых, в тех населенных пунктах, что будут под контролем, необходимо оставлять подразделения военных, которых и так не хватает. В-третьих, на местах нужно создавать администрации, обеспечивать население горючим, продуктами, доступом к медицине. Для этого нужно полное соучастие местных властей", — объясняет Фокусу Ступак.

По словам Парфенова, без помощи ВСУ взять под контроль приграничные области невозможно. Для Украины главное, чтобы на этих территориях не было российского дальнобойного оружия. Некая зона безопасности в 120 км вглубь. Это может быть как демилитаризованная зона, так и полноценный контроль.

Есть ли перспективы протестного движения в РФ

Политолог Олег Лисный отмечает, что события в Белгородской области создают прецедент для российской власти, что впоследствии может иметь свои последствия. Поведение Москвы ярко демонстрирует тот факт, что проблемы глубинки не интересуют центральную власть. У Кремля нет побед на фронте, а есть атаки на Москву и Рублевку, они ближе и понятнее Путину.

"То что мы сейчас наблюдаем является классическим сломом системы — центру нет дела до Белгородщины, а местная власть не может сама ничего сделать. Москва уже давно привила правило, что инициатива является наказуемой, поэтому и регионах все парализовано до указаний из центра. Это очень интересный прецедент, который показывает на то, что Россия не является монолитом, а государственная машина хорошо управляется. То есть в механизме уже есть сбой, который в будущем может дать свои последствия", — говорит он.

Кремль, Москва Fullscreen
Поведение Москвы ярко демонстрирует тот факт, что проблемы глубинки ее не интересуют
Фото: delfi.lt

По его словам, после Белгородской области российское движение должно призывать другие регионы присоединяться к ним с тезисами, что "Рублевка не хочет их защищать". В идеале, нужна хорошая медийная поддержка, чтобы показать, как бойцов встречают с "хлебом-солью" в селах, собственно то, о чем мечтал Путин в Украине, только наоборот.

"Гипотетически все выглядит очень хорошо, но подчеркну — в России нет гражданского общества, а народ не хочет бороться за свою волю", — говорит политолог.

По мнению Ступака, бойцы РДС и ЛСР не будут ставить цель получить контроль над всей областью. Наоборот, они будут продолжать дразнить власти РФ, подобные рейды возможны и в Курской и Брянской областях, но не более.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждают, что отсутствие реакции Кремля на события в Белгородской области могут указывать на более радикальное решение этой проблемы. Согласно разведданным, российское командование рассматривает возможность полного уничтожения отселенного города Шебекино.

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