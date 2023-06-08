"Что вы контролируете?": бойцы легиона "Свобода России" потролили губернатора Белгородщины (видео)

Бойцы легиона потролили Вячеслава Гладкова из-за лжи о том, что власти РФ якобы контролируют ситуацию в Белгородской области.

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Добровольцы легиона "Свобода России" передали привет губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, заверившему в соцсетях, что контролирует ситуацию во вверенном ему регионе. Привет чиновнику бойцы разместили в своем телеграм-канале.

"Передаем привет Гладкову из лесов Белгородской области! Повторите еще раз, что вы контролируете? Борьба продолжается! Ждите нас! За Россию! За свободу!", — говорится в сообщении.

Специально для российского губернатора добровольцы легиона "Свобода России" сделали фото на фоне лесов Белгородщины, где находятся.

8 июня губернатор Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском районах области.

Напомним, что 7 июня легион "Свобода России" высказал свою позицию по Крыму. Бойцы отметили, что не признают референдум, который прошел на территории захваченного Россией полуострова в 2014 году, а тем более преступную интервенцию российских войск в Крым.

6 июня легион "Свобода России" опубликовал видео ликвидации в Белгородской области старшего оперативного командования НДС РФ полковника Андрея Стесева. Он участвовал во многих российских военных кампаниях — две Чеченские войны, Сирия, "миротворческая миссия в Югославии", причастный к военным преступлениям в Украине.