Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

"Що ви контролюєте?": бійці легіону "Свобода Росії" потролили губернатора Бєлгородщини (відео)

новини росії, новини бєлгорода, новини бєлгородської області, легіон свобода росії
Бійці легіону "Свобода Россії"

Бійці легіону потролили В'ячеслава Гладкова через брехню про те, що влада РФ нібито контролює ситуацію в Бєлгородській області.

Related video

Добровольці легіону "Свобода Росії" передали привіт губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову, який запевнив в соцмережах, що контролює ситуацію у ввіреному йому регіоні. Вітання чиновнику бійці розмістили у своєму телеграм-каналі.

"Передаємо привіт Гладкову із лісів Бєлгородської області! Повторіть ще раз, що ви контролюєте? Боротьба продовжується! Чекайте на нас! За Росію! За волю!", — йдеться в повідомленні.

Спеціально для російського губернатора добровольці легіону "Свобода Росії" зробили фото на тлі лісів Бєлгородщини, де зараз перебувають.

Fullscreen

8 червня губернатор Гладков повідомив про обстріли збоку ЗСУ в Бєлгородському, Борисівському, Валуйському, Волоконівському, Грайворонському і Шебекінському районах області.

Нагадаємо, що 7 червня легіон "Свобода Росії" висловив свою позицію щодо Криму. Бійці зазначили, що не визнають "референдум", який пройшов на території захопленого Росією півострова у 2014 році, а тим більше злочинну інтервенцію російських військ у Крим.

6 червня легіон "Свобода Росії" опублікував відео ліквідації в Бєлгородській області старшого оперативного командування ПДВ РФ полковника Андрія Стесєва. Він брав участь у багатьох російських військових кампаніях — дві Чеченські війни, Сирія, "миротворча місія в Югославії", причетний до воєнних злочинів в Україні.