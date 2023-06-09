Бєлгород наш! Що робити з російськими територіями, звільненими бійцями РДК

Москва від початку червня 2023 року не контролює ситуацію в Бєлгородській області. В регіоні вже сформувалася так звана "сіра зона" під контролем російських добровольчих формувань. Фокус дізнавався, як далеко може зайти РДК та що робити далі зі звільненими територіями.

Related video

На початку червня бійці "Російського добровольчого корпусу"(РДК) та Легіону "Свобода Росії"(ЛСР) заявили про намір знову організувати рейди углиб території РФ та закріпитися в районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки. Тоді ж губернатору області В'ячеславу Гладкову було запропоновано приїхати на переговори та забрати полонених солдатів. Губернатор на зустріч не з'явився, а за кілька днів повідомив, що ситуація в Бєлгородській області знаходиться під повним контролем влади. Разом з тим, 7 червня в Телеграм-каналі РДК опублікували відео, на якому бійці повідомили, що вже тиждень тримають під контролем селище Нова Таволжанка в Бєлгородській області. Російська армія не в змозі провести повноцінну контратаку, щоб витіснити опозиційні сили.

Якщо на попередні рейди центральна влада хоч якось реагувала — у вечірніх новинах показали знищену військову техніку, що пізніше виявилася фейковою постановкою, та ліквідованих бійців, яких не показали на камеру (для пафосу та масштабу картинки виганяти диверсантів відправили "важку артилерію" в особі генерал-полковника Олександра Лапіна – начальника Головного штабу — першого заступника головнокомандувача Сухопутних військ РФ) , то зараз, в Кремлі намагаються не помічати Бєлгородську область. Більше того, пропаганда в ефірі популярних політичних шоу умисно почала спотворювати назву міста Шебекіно називаючи його — Шемякіно, Шмякіно. Нагадаємо, місто повністю евакуйовано через бойові дії.

Рейди РДК стали індикатором відсутності міцної влади в РФ Фото: УНІАН

На думку колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, російська влада не може загасити пожежу на місці, тому обирає варіант замовчувати ситуацію. В свою чергу координатор напрямку безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов вважає, що російська влада почала кампанію з призвичаювання росіян до війни.

"Кремлю не вигідно якось підсвічувати те, що війна прийшла до їх домівок. Можна навіть побачити в Москві, як вони прибрали все що могло б нагадувати про конфлікт. Це все пояснюється тим, що в росіян скоро вибори в Держдуму, та й загалом Кремлю вигідно зробити повністю рутинизацію війни. Щоб населенням це сприймалось як щось буденне", — говорить Фокусу Парфьонов.

Чому Путін не помічає Шебекіно

Перші рейди російських добровольчих формувань заключалися в тому, щоб зайти на територію РФ, зробити фото та записати відео. Наразі бійці РДК та ЛСР тримають під контролем територію близько 10 кв км в Бєлгородській області. Зрозуміло, що в обсягах регіону це надто мало, але це прояв того, що влада не контролює ситуацію, а армія не може захистити. Варто зауважити, що передислокація в область додаткових підрозділів російської армії результату не дала — добровольчі підрозділи так само продовжують організовувати рейди.

За словами політолога Олега Лісного, зараз в Бєлгородській області Кремль атакують його ж улюбленою зброєю, на яку у нього немає відповіді.

"Центральна влада Росії не готова до прийняття рішень і потрапила в ситуацію, коли її зброю повернули проти неї. Тобто, всі ці ухмилки Путіна про "іхтамнєт" та "воєнторги". Зверніть увагу, що педалюється тема, що це етнічні росіяни, з російськими паспортами прийшли не грабувати та вбивати, а звільняти батьківщину від режиму та відновлювати конституційний лад", — говорить Фокусу Лісний.

Важливо

Падіння режиму в Москві станеться миттєво: з чого розпочнеться революція чи громадянська війна

6 червня, відповідаючи на запитання журналіста, президент України Володимир Зеленський назвав бойові дії на Бєлгородщині проблемою Путіна. Таким чином він ще раз підкреслив, що Україна не має відношення до того, що відбувається на території РФ.

"Україні це не потрібно, вона не воює на території Росії. Ми воюємо виключно на своїх незалежних територіях і звільняємо тільки свої землі. Ми не хочемо чужого, але й не будемо віддавати своє. Тому й воюємо. Це проблема Путіна", — сказав глава держави.

Які перспективи у наступу РДК

Опитані Фокусом фахівці зазначають: для України успішність бєлгородських рейдів РДК означає створення безпечної й демілітаризованої зони. Це може забезпечити захист прикордонних областей від обстрілів з території РФ. В першу чергу Харківської області. Проте, розраховувати на те, що бійці РДК зможуть взяти під контроль всю Бєлгородську область не варто — вони не володіють для цього необхідним ресурсом.

"Я критично оцінюю та не бачу перспектив у добровольчих російських загонів отримати контроль над Бєлгородською областю. По-перше, їхня чисельність дуже мала для подібних операцій, тому це не для глибоких проникаючих заходів. По-друге, в тих населених пунктах, що будуть під контролем, необхідно залишати підрозділи військових, яких і так не вистачає. По-третє, на місцях потрібно створювати адміністрації, забезпечувати населення пальним, продуктами, доступом до медицини. Для цього потрібна повна співучасть місцевої влади", — пояснює Фокусу Ступак.

За словами Парфьонова, без допомоги ЗСУ взяти під контроль прикордонні області неможливо. Для України головне, щоб на цих територіях не було російської далекобійної зброї. Така собі зона безпеки у 120 км в глибину. Це може бути як демілітарізована зона, так і повноцінний контроль.

Чи є перспективи протестного руху в РФ

Політолог Олег Лісний зауважує, що події в Бєлгородській області створюють прецедент для російської влади, що згодом може мати свої наслідки. Поведінка Москви яскраво демонструє той факт, що проблеми глибинки не цікавлять центральну владу. У Кремля немає перемог на фронті, а є атаки на Москву та Рубльовку, вони ближчі та зрозуміліші Путіну.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, є класичним зламом системи – центру немає діла до Бєлгородщини, а місцева влада не може сама нічого вдіяти. Москва вже давно прищепила правило, що ініціатива є такою, що карається, тому й регіонах все паралізовано до вказівок з центру. Це дуже цікавий прецедент, який показує на те, що Росія не є монолітом, а державна машина добре керується. Тобто в механізмі вже є збій, який в майбутньому може дати свої наслідки", — говорить він.

Поведінка Москви яскраво демонструє той факт, що проблеми глибинки її не цікавлять Фото: delfi.lt

За його словами, після Бєлгородської області російський рух має закликати інші регіони приєднуватися до них з тезами, що "Рубльовка не хоче їх захищати". В ідеалі, потрібна гарна медійна підтримка, щоб показати, як бійців зустрічають з "хлібом-сіллю" в селах, власне те, про що мріяв Путін в Україні, тільки навпаки.

"Гіпотетично все виглядає дуже добре, але наголошу – в Росії немає громадянського суспільства, а народ не хоче боротися за свою волю", — говорить політолог.

На думку Ступака, бійці РДС та ЛСР не ставитимуть за мету отримати контроль над всією областю. Навпаки, вони будуть продовжувати дражнити владу РФ, подібні рейди можливі й в Курській та Брянській областях, але не більше.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджають, що відсутність реакції Кремля на події в Бєлгородській області можуть вказувати на більш радикальне розв'язання цієї проблеми. Згідно з розвідданими, російське командування розглядає можливість повного знищення відселеного міста Шебекіно.

Важливо