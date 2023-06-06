На Бєлгород! Чому ПВК "Вагнер" Пригожина розпочала війну проти російської армії

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про стрілецький бій проти підрозділів російської армії. За результатами бою в полон було взято російського старшого офіцера, який розповів цікаві подробиці. У Міноборони РФ інформацію вирішили поки не помічати. Фокус розбирався, чому російські сили почали боротьбу між собою і де очікувати на нову появу "вагнерівців".

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У понеділок, 5 червня, у мережі зʼявилося відео допиту командира 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії, підполковника Романа Веневітіна, а також рапорт про бій між силами ПВК "Вагнер" і регулярною армією РФ. Джерелом інформації стала пресслужба керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Згідно з опублікованою інформацією, під час виходу найманців із позицій їхній шлях у тилу був замінований великою кількістю вибухівки. У момент розмінування по бійцях відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Сам інцидент стався ще 17 травня, але публічним його зробили тільки зараз. Під час допиту Веневітін пояснив, що віддав наказ до бою через особисту неприязнь.

"Наразі розслідування ведеться. Багато фактів не публічні. Однак можу опублікувати первинний рапорт", — сказав Пригожин.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснює Фокусу, що перестрілка із 72 мотострілецькою бригадою РФ і полон підполковника — це особиста війна Пригожина зі знищення армії "мертвих душ" в корупції в Міноборони РФ. Конфлікт є контрольованим, не дарма інформація про перестрілку зʼявилася лише зараз.

"Вагнерівці" обіцяють захистити росіян, адже армія Росії не в змозі припинити "свавілля та захоплення територій" Фото: РІА Новини

"Нагадаю, що це та бригада, що за словами Пригожина, кинула фланги під Бахмутом і втекла з поля бою. Про формування цієї бригади стало відомо в серпні 2022 року, тоді в Оренбурзі губернатор заявив, що до 72 мотострілецької бригади долучилися одразу 60 місцевих жителів. Для розуміння — чисельний склад бригади складає 4500 чоловік. Згодом припущення про бригаду "мертвих душ" підтвердив Ігор Стрєлков (Гіркін), відзначивши, що вона складається ледве з двох рот (200-250 чоловік), — говорить Снєгирьов. — Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ є контрольованим процесом інформаційного навалу на Сергія Шойгу. Спершу це були заяви про корупцію, потім про нерухомість Шойгу. Одразу після атаки безпілотників на Рубльовку почала зʼявлятися інформація про нерухомість керівництва російського Міноборони в тих місцях. Тому 72 бригаду можна назвати останнім попередженням Шойгу".

Снєгирьов зазначає, що інформація про те, що 72 мотострілецька бригада насправді існує лише на папері, допомогла під час планування та ведення бойових дій на Бахмутському напрямку.

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Примітно, що "армії мертвих душ" є старою добре відомою практикою в РФ. Ще 2017 року Головне управління розвідки Міноборони України доповідало, що в російських підрозділах на Донбасі спостерігається значна некомплектність. Наприклад, у так званій 7 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу не вистачало понад 20% особового складу. Фахівці пояснюють, що це робиться для отримання більшого грошового забезпечення.

Протистояння між Пригожиним і керівництвом Міноборони РФ, зокрема міністром Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, давно є публічним і лише набирає обертів.

За словами військового експерта Олега Жданова, конфлікт Пригожина вже вийшов на кримінальний рівень. Це називається замах на вбивство — одна сторона відкриває вогонь на ураження, коли інша розміновує територію. Водночас це відбувається не через помилку, а цілком усвідомлено за наказом.

"Сьогодні в них відбулася перестрілка, а завтра можуть піти в реальний бій одні проти одних", — говорить він Фокусу.

Опитані виданням експерти пояснюють це пошуком винних за провал російської армії.

Де зараз ПВК "Вагнер"

1 червня 2023 року Пригожин заявив, що підрозділи "вагнерівців" остаточно вийшли з Бахмута. Найманці мають зайняти місце в тилових пунктах дислокації та чекати нового наказу. Тоді ж Пригожин заявив, що вони готові вирушити в Бєлгородську область, оскільки, за його словами, армія Росії під керівництвом Міноборони не в змозі припинити "свавілля та захоплення територій".

Нагадаємо, замінити на позиціях "вагнерівців" мають чеченські підрозділи Рамзана Кадирова. Через це оточення глави Чечні розкритикувало слова й дії Пригожина. Із критикою виступили родич Кадирова, депутат Держдуми Адам Делімханов, голова чеченського парламенту Магомед Даудов і командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов. Приводом стали слова Пригожина, що чеченці не збираються звільняти всю Донецьку область. Йому навіть запропонували обрати місце, щоб зустрітися та вирішити це питання віч-на-віч.

Фокус уже розповідав, що кадирівські бійці не є суто військовим формуванням і не здатні виконувати штурмові та загально військові операції. Їхнє завдання — поліцейські функції на захоплених територіях.

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Де наразі перебувають основні сили ПВК "Вагнер", що брали участь у штурмі Бахмута, невідомо. За словами секретаря РНБОУ Олексія Данілова, найманці перегрупуються та продовжать воювати проти України.

"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони припинять із нами воювати. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах… вони перегруповуються на інших трьох локаціях", — розповів Данілов в інтерв’ю ВВС.

Де знову зʼявляться "вагнерівці"

На думку Дмитра Снєгирьова, найманці Пригожина можуть зʼявитися в трьох місцях — у прикордонні з Україною, Москві та Санкт-Петербурзі й Африці. Ці переміщення продиктовані ситуацією, що склалася, а не волею вибору.

"Їх виводять на територію РФ, щоб передати функцію з боротьби та придушування опозиційних настроїв, такий собі жандармський корпус. На цьому фоні в них уже виник конфлікт із Кадировим. Але у "вагнерівців" будуть не суто репресивні функції, а робота під виглядом мобілізаційних заходів, рекрутингу й організаційних питань. Поразка російської армії, до якої вже в ефірах готують російські пропагандисти, — фактор, який сильно демотивує, тому із суспільством працюватимуть. Згадайте, всі революції починалися в "сонних" Москві та Пітері", — говорить він Фокусу.

Дружба Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова перейшла в конфлікт і перепалку. Поки що словесну. Фото: Соцмережі

Зі свого боку, Олег Жданов, навпаки, стверджує, що російське керівництво всіляко перешкоджатиме появі "вагнерівців" на території країни.

"Для Пригожина було б найкращим варіантом зʼявитися на території РФ, але цього може не статися. Російське керівництво розуміє, що армія Пригожина на своїй території буде неконтрольована й озброєна. В Україні, як-не-як, їх ще можна контролювати", — говорить він.

Жданов із посиланням на власні джерела розповів, що підрозділи ПВК виводять на тимчасово окуповану територію України. Зокрема, їх фіксують на Азовському узбережжі. Відомо про нові місця біля Бердянська та Маріуполя. Він також відмічає дивне мовчання президента РФ Володимира Путіна щодо ситуації в Бєлгородській області.

Разом із тим, Снєгирьов припускає, що саме на найманців Пригожина можуть покласти завдання створення ополчення в прикордонних із Україною областях. Події останніх днів показали, що російське командування не планує знімати з фронту бойові частини або перекидати їх із глибокого тилу.

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