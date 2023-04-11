Російська армія проти Путіна. Навіщо створюють Сибірський батальйон

Ветеран російських спецслужб Владислав Аммосов заявив, що створює підрозділ, який буде воювати з режимом Путіна на території РФ. Це вже четверте мілітаризоване формування, що заявило про військовий опір чинній російській системі. Фокус дізнався, хто створює Сибірський батальйон та для чого він потрібен.

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Колишній офіцер Головного розвідувального управління Російської Федерації Владислав Аммосов сформує батальйон для боротьби за право народів Росії на свободу. Майбутнє військове формування вже отримало назву Сибірський батальйон — або "неруський", це друга робоча назва. До його створення залучено представників різних етносів Росії.

Про себе Аммосов говорить як про кадрового офіцера, який понад 15 років будував військову карʼєру в російській армії та спецслужбах. Однак після анексії Криму у 2014 році залишив службу. Військовий, за національністю якут, згадує, що в Росії представників інших етносів вважають людьми другого сорту, а його особисто, як "неруського", неодноразово рятувало лише службове посвідчення.

"Я був готовий був стріляти в громадян Росії давно, важко дивитися, як в Росії б'ють людей, саджають до в'язниці. Невже ми не можемо зібратися й вигнати — дати відсіч цій шушарі. Я готовий хоч зараз в диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів", — наголосив Аммосов.

За словами очільника майбутнього Сибірського батальйону, всі необхідні перевірки від українських спецслужб він пройшов.

Хто такий Владислав Аммосов, засновник Сибiрського батальйону

Вперше персона Владислава Аммосова стала відома в січні 2023 року, тоді так звана "Громадянська рада" повідомила, що направила до України перших добровольців, готових воювати проти російської армії. Серед них згадувався Аммосов, відповідне відео було опубліковано на соціальному сервісі Reddit. Варто відзначити, що прізвище Аммосов є досить популярним в Якутії. Наприклад, Максим Аммосов був одним з засновників Якутської автономної РСР.

Екс-офіцер ГРУ РФ Аммосов перейшов на бік України

"Громадянську раду" було створено в листопаді 2022 року у Варшаві. Тоді ж було зареєстровано інтернет домен. Офіційний сайт руху ще знаходиться на стадії розробки, а в соціальних мережах — лише кількасот підписників. Проте об’єднання називає себе координатором створення "Російського добровольчого корпусу" (РДК), до формування якого залучали Нарімана Білялова (Іса Акаєв, кримський військовий, засновник батальйону "Крим").

Представник "Громадянської ради" Анастасія Сєргєєва в інтервʼю виданню "Холод" назвала РДК єдиним повноцінним військовим підрозділом громадян Росії у лавах ЗСУ.

Широкому загалу РДК став відомий після рейду на територію Брянської області на початку березня 2023 року. Тоді вдалося добряче струснути російські спецслужби, а Путіну довелося скликати термінове засідання Ради безпеки РФ.

Крім РДК відомо про існування легіону "Свобода Росії". Його було створено з полонених в Україні російських військових ще у квітні 2022 року, проте його діяльність особливо не афішується. Після вбивства російського воєнного кореспондента Владлена Татарського в Санкт-Петербурзі відповідальність за операцію взяла на себе до того часу нікому невідома "Російська національна республіканська армія".

Спецслужби проти Путіна

Головною метою створення подібних військових формувань в екзилі є спроба достукатися до російського суспільства, запамороченого пропагандою. Саме на цьому акцентують увагу засновники майбутнього Сибірського батальйону. За попередніми даними, саме малі народи російської географічної периферії складають найбільший відсоток втрат по регіонах.

Вибір Владислава Аммосова як командувача цього військового обʼєднання також невипадковий – він є представником ГРУ (Головного розвiдувального управлiння). З радянських часів ця абревіатура викликає у росiян неймовірну повагу та додає авторитету людинi, яка причетна до цього відомства. ГРУ було армією в середині армії, вело розвідку в інтересах Міністерства оборони за кордоном та займалося контррозвідкою на територіях, зайнятих Радянською армією.

Бажаючих позбутися Путіна стає більше Фото: РИА

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснює Фокусу, що міф про впливовість ГРУ — це скоріше легенда, створена за часів СРСР, щоб конкурувати з американським ЦРУ. На рівні держави роздували міф про наймогутнішу розвідку в світі — саме ГРУ. До речі, більш як десять років тому спецслужбу перейменували на Головне управління Генштабу РФ.

За словами Жданова, створення Сибірського батальйону на чолі з колишнім "грушником" має на меті сколихнути російське суспільство.

"З того, що відомо на цей час, це утворення презентують як щось на кшталт державної військової кампанії, за аналогією з ПВК, але з більш масштабними задачами — політичні вбивства, теракти, викрадення людей на території РФ", — говорить Фокусу Жданов.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко відзначає, що попри декларування заяв про готовнiсть до спротиву та створення різних формувань та обʼєднань, російська ліберальна опозиція не вирізняється консолідацією в боротьбі з путінським режимом. А всі ці військові утворення виглядають більше як війна один з одним, а не направленi на досягнення цілі.

"Брендів стає все більше — легіон "Свобода Росії", РДК, Національна республіканська армія, тепер — Сибірський батальйон. Все це більше використовується в інтересах ФСБ, ніж дає реальної користі. Засмучує те, що піару більше, ніж реальних справ. Зайти в Брянську область, зробити фото та записати відео — це добре, але було б більше користі, якби вони знищили умовний військовий обʼєкт", — розповідає виданню Фесенко.

Сибірський батальйон — не єдині, хто вирішив боротися з путінським режимом у РФ

Експерт нагадує, що в складі Сил оборони воює немало російських військових, діяльність яких не афішується, але вони виконують свої задачі.

Наразі дуже мало інформації, щоб зробити висновки, чим насправді являється Сибірський батальйон — чи це справа українських спецслужб, чи дійсно початок російського протесту, який шукає підтримки. Проте, якщо якийсь рух дійсно є, про його дії має стати відомо вже найближчим часом.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року на найбільшому в Сибіру НПЗ в Іркутській області пролунала серія вибухів. Тоді площа пожежі становила понад 2500 кв. метрів.

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