Российская армия против Путина. Зачем создают Сибирский батальон

Ветеран российских спецслужб Владислав Аммосов заявил, что создает подразделение, которое будет воевать с режимом Путина на территории РФ. Это уже четвертое милитаризованное формирование, заявившее о военном сопротивлении действующей российской системе. Фокус узнал, кто создает Сибирский батальон и зачем он нужен.

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Бывший офицер Главного разведывательного управления Российской Федерации Владислав Аммосов формирует батальон для борьбы за право народов России на свободу. Будущее военное формирование уже получило название Сибирский батальон — или "нерусский", это второе рабочее название. К его созданию привлекли представителей разных этносов России.

О себе Аммосов говорит, как о кадровом офицере, который более 15 лет строил военную карьеру в российской армии и спецслужбах. Однако после аннексии Крыма в 2014 году он оставил службу. Военный,якут по национальности, упоминает, что в России представителей других этносов считают "людьми второго сорта", а его лично, как "нерусского", неоднократно спасало лишь служебное удостоверение.

"Я был готов был стрелять в граждан России давно — тяжело смотреть, как в России бьют людей, сажают в тюрьму. Неужели мы не можем собраться и выгнать — дать отпор этой шушере? Я готов хоть сейчас в диверсионно- разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов", — заявил Аммосов.

По словам главы будущего Сибирского батальона, все необходимые проверки от украинских спецслужб он прошел.

Кто такой Владислав Аммосов, создатель Сибирского батальона

Впервые персона Владислава Аммосова стала известна в январе 2023 года, когда так называемый "Гражданский совет" сообщил, что направил в Украину первых добровольцев, готовых воевать против российской армии. Среди них упоминался Аммосов, соответствующее видео опубликовал социальный сервис Reddit. Стоит отметить, что фамилия Аммосов достаточно популярна в Якутии. К примеру, Максим Аммосов был одним из основателей Якутской автономной ССР.

Экс-офицер ГРУ РФ Аммосов перешел на сторону Украины

"Гражданский совет" был создан в ноябре 2022 года в Варшаве. Тогда же был зарегистрирован интернет-домен. Официальный сайт движения еще находится на стадии разработки, а в социальных сетях — всего несколько сотен подписчиков. Однако объединение называет себя координатором создания "Русского добровольческого корпуса" (РДК), к формированию которого привлекали Наримана Билялова (Исса Акаев, крымский военный, основатель батальона "Крым").

Представитель "Гражданского совета" Анастасия Сергеева в интервью изданию "Холод" назвала РДК единственным полноценным военным подразделением граждан России в рядах ВСУ.

Широкой общественности РДК стал известен после рейда на территорию Брянской области в начале марта 2023 года. Тогда удалось изрядно встряхнуть российские спецслужбы, а Путину пришлось созвать срочное заседание Совета безопасности РФ.

Помимо РДК, известно о существовании легиона "Свобода России". Он был создан из попавших в плен в Украине российских военных еще в апреле 2022 года, однако его деятельность особо не афишируется. После убийства российского военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге ответственность за операцию взяла на себя на тот момент никому не известная "Русская национальная республиканская армия".

Спецслужбы против Путина

Главной целью создания подобных военных формирований в экзиле является попытка достучаться до российского общества, одурманенного пропагандой. Именно на этом акцентируют внимание основатели будущего Сибирского батальона. По предварительным данным, именно малые народы русской географической периферии составляют наибольший процент военных потерь по регионам.

Выбор Владислава Аммосова на роль командующего этим военным объединением также не случаен – он экс-сотрудник ГРУ (Главного разведывательного управления). Еще с советских времен эта аббревиатура вызывает у россиян невероятное уважение и добавляет авторитета человеку, причастному к этому ведомству. ГРУ было армией внутри армии, вело разведку в интересах Министерства обороны за рубежом и занималось контрразведкой на территориях, занятых Советской армией.

Желающих избавиться от Путина становится больше Фото: РИА

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии Фокусу поясняет, что миф о влиятельности ГРУ – это скорее легенда, созданная во времена СССР, чтобы конкурировать с американским ЦРУ. На уровне государства раздували миф о самой мощной разведке в мире — как именно о ГРУ. Более десяти лет назад спецслужбу переименовали в Главное управление Генштаба РФ.

По словам Олега Жданова, создание Сибирского батальона во главе с бывшим "грушником" преследует цель всколыхнуть российское общество.

"Из того, что известно на данный момент, это образование презентуют как что-то вроде государственной военной кампании, по аналогии с ЧВК, но с более масштабными задачами — политические убийства, теракты, похищения людей на территории РФ", — говорит Фокусу Жданов.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что, несмотря на декларирование готовности сопротивляться и создание различных формирований и объединений, российская либеральная оппозиция не отличается консолидацией в борьбе с путинским режимом. А все эти военные образования выглядят скорее как война друг с другом, а не действия, направленные на достижение цели.

"Брендов становится все больше — легион "Свобода России", РДК, Национальная республиканская армия, теперь Сибирский батальон. Все это больше используется в интересах ФСБ, чем дает реальной пользы. Огорчает, что пиара больше, чем реальных дел. Зайти в Брянскую область, сделать фото и записать видео — это хорошо, но было бы больше пользы, если бы они уничтожили условный военный объект", — говорит Фесенко.

Сибирский батальон — не единственные, кто решил бороться с путинским режимом в РФ

Эксперт напоминает, что в составе Сил обороны воюет немало российских военных, деятельность которых не афишируется, но они выполняют свои задачи.

Пока что недостаточно информации для того, чтобы сделать выводы, чем на самом деле является Сибирский батальон — это дело украинских спецслужб или действительно начало российского протеста, который ищет поддержки. Однако если какое-то движение действительно существует, о его действиях должно стать известно уже в ближайшее время.

Напомним, в конце 2022 года на крупнейшем в Сибири НПЗ в Иркутской области прозвучала серия взрывов. Тогда площадь пожара составила более 2500 кв. метров.

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